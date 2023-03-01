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Коммерсантъ FM
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Дорогое детство

Средний чек в профильных магазинах вырос, число покупок упало

С началом 2023 года россияне из-за роста цен стали в среднем тратить на покупку детских товаров на 17% больше, чем год назад. Специализированные ритейлеры уже ощутили сокращение числа трансакций в своих магазинах. Особенно заметно снижение спроса на детское питание, что связано не только с желанием потребителей экономить, но и со спадом рождаемости. Продавцы уже приготовились к падению продаж на протяжении всего этого года.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

За два первых месяца 2023 года средний чек на товары для детей, приобретенные в розничных магазинах и онлайне, вырос на 17% год к году, почти до 3,4 тыс. руб., при этом число покупок снизилось на 3%, подсчитали в «Чек Индексе». Наибольший рост среднего чека наблюдается в несетевых магазинах, говорят в «Чек Индексе».

Самыми стабильными оказались траты на обязательные категории детских товаров, включая школьные принадлежности и сезонную детскую одежду, говорит президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина. Этот тренд подтверждают эксперты «Чек Индекса», которые фиксируют прирост числа покупок в пределах 2–3% по ряду канцелярских товаров.

Родители также не экономят на базовых товарах для творчества и играх в низком ценовом сегменте, говорят в «Чек Индексе». В целом потребители стали покупать реже или отдавать предпочтение более дешевому товару, отмечает вице-президент Inventive Retail Group (управляет сетью «Мир кубиков») Мария Голенкова. Она отмечает, что средний чек в магазинах сети за первые два месяца 2022 года вырос на 14% к аналогичному периоду прошлого года, достигнув 6 тыс. руб., при этом число покупок снизилось на треть. Рост среднего чека эксперт связывает с поднятием цен со стороны производителей в 2022 году и начале 2023 года, а также усложнением логистики и повышением финансовых рисков из-за параллельного импорта.

В целом, по данным CloudPayments, онлайн-оборот в магазинах игрушек за январь—февраль 2023 года снизился на 10% год к году, количество трансакций — на 7%, а средний чек — на 3%, до 4,7 тыс. руб. По оценке Антонины Цицулиной, рынок игрушек в России по итогам 2022 года вырос примерно на 1,2% в денежном выражении. Дефицита импортных игрушек, в том числе наиболее популярной категории — конструкторов, в прошлом году не возникало из-за большого объема запасов внутри страны, поясняет эксперт.

По оценке аналитиков, число покупок в сегменте детского питания сократилось на 11% при росте среднего чека на 12%, до 79 руб., покупки подгузников снизились на 16%, а средний чек вырос на 15%, до 648 руб. При этом по итогам всего 2022 года, по оценке NielsenIQ, продажи детского питания и товаров гигиены упали в натуральном выражении на 7,8% год к году, но в денежном выражении выросли на 10,5%. На сокращение продаж, особенно в сегменте детского питания и товаров для новорожденных, оказывает влияние общее снижение рождаемости в стране, считают эксперты «Чек Индекса». По данным Росстата, число родившихся в 2022 году уменьшилось на 6,9% год к году, до 1,3 млн детей.

Также онлайн-оборот в категории детской одежды снизился на 8%, число трансакций — на 35%, тогда как средний чек вырос на 41%, до 5,2 тыс. руб., подсчитали в CloudPayments. Хотя в сети магазинов детской одежды Gulliver отмечают небольшое снижение трафика розничных магазинов в пределах 1% в начале 2023 года при росте объемов продаж год к году на 26% и среднего чека на 68%. В сети считают, что сегмент детской одежды входит в категорию товаров, на которых потребитель не готов экономить.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров считает, что сегодня нет предпосылок к росту продаж детских товаров в физическом выражении. Рождаемость снижается, потребители продолжают экономить, что обусловлено не столько снижением доходов населения, сколько высоким уровнем неопределенности внутри страны, полагает эксперт. В сети «Мир кубиков» также не прогнозируют общего роста продаж своей продукции в 2023 году, но рассчитывают на небольшой прирост по своим магазинам за счет выстроенной логистики параллельного импорта и расширения ассортимента, говорит Марина Голенкова.

Алина Савицкая

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