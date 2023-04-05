Криптоплатформам подбирают правила

Генпрокурор России Игорь Краснов предложил ужесточить контроль за криптоплатформами, заявив о необходимости регистрировать все обменники и биржи. Также, по его словам, следует обязать их передавать данные правоохранительным органам. Такая мера объясняется необходимостью бороться с отмыванием денег и финансированием терроризма, якобы зачастую для этого используют именно цифровые активы. Кроме того, генпрокурор призвал регламентировать процедуры конфискации и хранения криптовалют.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Впрочем, говорить о создании реальных нормативных актов в этой сфере пока преждевременно, подчеркнул независимый аналитик Виктор Першиков: «Предложения генпрокурора касаются именно так называемых частных цифровых активов, таких как биткойн. У нас сейчас нет правовой базы, которая позволяла бы легально работать тем или иным компаниям, которая предполагала бы, что те или иные биржи, например, Binance, обязаны иметь офис на территории России, хранить и обрабатывать данные граждан РФ на отечественных серверах.

Вот как только такое законодательство будет создано и будет описано, как они могут вести свою деятельность, тогда имеет смысл говорить, что эти биржи или провайдеры криптоуслуг должны раскрывать данные или должны обмениваться ими, например, с правоохранителями».

При этом в январе 2023-го в Госдуме обещали легализовать криптовалюты как финансовый продукт до конца года. Правда, в нижней палате уточнили, что электронные монеты нельзя будет использовать как платежное средство внутри страны, но зато можно будет применять во внешнеторговых расчетах.

Впрочем, даже если правовая база появится, то вряд ли в страну придут зарубежные платформы, отметил руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов:

«Если говорить о решении компаний прийти в РФ, то оно будет определяться соотношением для них сложностей. С одной стороны, это регистрация, отчетность о предоставлении информации, и, с другой, вопрос о том, появится ли аудитория. Если игроки увидят, что есть рынок, то, наверное, они смогут выполнить какие-то требования.

Что же касается пользователей, то, как мне видится, все-таки большая их часть по возможности будет держаться в тени.

Не хотят люди раскрывать какие-то свои траты, мало ли что. Конечно же, тут будут сложности с тем, чтобы вводить и выводить деньги, но, наверное, какие-то сервисы будут работать».

Между тем в начале 2023 года Центробанк представил два способа международных расчетов в цифровом рубле. Тогда эксперты отмечали, что внедрение трансграничных расчетов с использованием криптовалюты зависит от геополитической обстановки.

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Иван Хорушевский