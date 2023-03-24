Параллельный импорт автомобилей стал основным каналом обеспечения модельного разнообразия на авторынке РФ после начала кризиса. О том, как контролируется ввоз, о его объемах и причинах отказа в выдаче заключений для такого импорта в интервью “Ъ” рассказал заместитель гендиректора по техническому регулированию ФГУП НАМИ Сергей Аникеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Аникеев

Фото: пресс служба НАМИ Сергей Аникеев

Фото: пресс служба НАМИ

— Как сейчас работает параллельный импорт автомобилей? Какие документы необходимы для ввоза автомобиля в РФ юрлицу / физлицу?

— Импорт автомобилей физлицами для собственных нужд всегда был возможен: процедура регулируется техническим регламентом Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств (ТР ТС 018/2011). Автомобиль нужно предоставить в лабораторию, где его оценят, а после получить свидетельство о безопасности конструкции, так называемое СБКТС, и на основании этого — паспорт транспортного средства.

Но эта процедура недоступна для автомобилей младше трех лет, ввозимых юридическими лицами. Фактически для новых автомобилей. В общем порядке для таких автомобилей необходимо получать одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Поскольку автомобильные концерны недружественных стран ушли из нашей страны, они не дают разрешение на получение такого документа. Для решения этой проблемы правительство 12 мая 2022 года приняло постановление №855, где установило процедуру оценки соответствия таких транспортных средств. Эти автомобили приобретаются не непосредственно с завода, а на различных рынках по всему миру, где требования могут серьезно отличаться от российских. Поэтому потребовалось проведение оценки каждого автомобиля уже не в качестве типа, а именно каждого конкретного. Потому что непонятно, из какой страны его привезли и каким требованиям он по факту соответствует.

— То есть сейчас вообще нет случаев, когда действующее ОТТС подходит для машин, ввезенных с другого рынка?

— Нет. Для получения ОТТС изготовитель готовит специальную модификацию, которая соответствует требованиям Российской Федерации. И эта модификация проходит испытания, а также российским органом по сертификации проводится аудит предприятия и подтверждается, что оно способно выпускать такие автомобили.

Когда мы говорим о параллельном импорте, эта процедура не работает, потому что автомобили покупаются на различных рынках, и их завод делает под требования того рынка, поэтому оценивается каждый автомобиль и ОТТС здесь неприменимо. Возможно, применимы отдельные документы по отдельным показателям безопасности, но комплексный документ отсутствует.

— А как это оценивается? То есть возможна же поставка точно такой же машины, как по ОТТС?

— Такие варианты возможны — как правило, это автомобили с европейского рынка, потому что наши российские требования близки к требованиям ЕС после гармонизации. Поэтому автомобили, ввозимые из этих стран, специально отмаркированы и проходят процедуру оценки с наименьшими затратами по времени. Комплект документов минимальный.

Если мы говорим о транспортном средстве, ввозимом с иных рынков, например, ОАЭ или Китая, то там для того, чтобы получить заключение о технической оценке транспортного средства, заявителю требуется обратиться в аккредитованную лабораторию. Например, в нашу лабораторию, где специалисты изучат автомобиль. Никаких разрушающих испытаний не происходит — это экспертная оценка с применением некоторых стендов, например, тормозного средства. Проверяется безопасность автомобиля по тем показателям, которые указаны в постановлении правительства, выдается протокол испытаний, на основании которого мы готовим заключение.

Если завозится партия одинаковых автомобилей, то испытанию подлежит один из этой партии, остальные получают уже точно такую же экспертную оценку, и на каждый автомобиль оформляется опять же заключение. Но испытаниям подвергается один автомобиль. Вот эта разница как раз существенна для импортеров — это намного оперативнее.

— То есть проверяется один автомобиль из партии, которая ввозится прямо сейчас… А дальше, если из того же региона, аналогичные машины?

— Если они абсолютно такие же, то протокол уже есть, мы оценивали и знаем, что они такие же. Если они отличаются, то опять нужно будет автомобиль отправлять на экспертизу в лабораторию.

— Нет высокой нагрузки на лабораторию из-за нового порядка ввоза?

— Мы со всеми справляемся. Лаборатории оценивают автомобиль, они получают протокол и приносят его нам. А мы, как экспертная организация, по постановлению занимаемся выдачей заключений.

Получение ОТТС занимает года полтора испытаний изначально. Там номенклатура требований гораздо больше, чем для получения заключения. Средний срок выдачи заключений не превышает пять рабочих дней.

— Но в основном концерны пользовались тем, что они в Европе все сертифицировали, а затем перезачитывали. Это тоже полтора года?

— Нет, меньше.

— Вы видите массовую практику, когда юрлица завозят машины через физлиц? Якобы это дешевле, проще…

— Такие случаи есть, но это не массовая проблема. Стоимость процедуры не сравнить: у нас есть установленная постановлением стоимость заключения — чуть больше 9,5 тыс. руб.

— А СБКТС?

— По моей информации, средняя стоимость оформления СБКТС составляет порядка 25 тыс. руб.

— Изменение списка марок по параллельному импорту вносит какие-то сложности?

— Для нас сложности нет. Задача НАМИ — сертификация и выдача заключений, а перечень товаров для параллельного импорта регулирует ввоз продукции без разрешения производителя или правообладателя.

— Некоторые китайские марки и их дилеры говорят, что через параллельный импорт привозят машины для того, чтобы проверить, будет ли в РФ спрос на эту модель...

— Сейчас такое возможно. Мы работаем в рамках установленной процедуры, принятой правительством. На сегодняшний день они могут пользоваться упрощенной процедурой, то есть ряд китайских марок может проходить оценку в рамках постановления №855. Однако Минпромторг уже подготовил проект изменений в постановление, который предполагает запрет ввоза автомобилей по упрощенной процедуре с 1 июня.

— По импорту запчастей вы как-то участвуете в процессе?

— Нет.

— А по сельхоз- и спецтехнике?

— Спецтехника, если она на автомобильном шасси, проходит те же процедуры. К ним еще добавляется необходимость оценки безопасности этой специальной надстройки на автомобиле. Если это сельхозтехника или какая-то другая техника, которая не подпадает под техрегламент ТР ТС 018/2011, то такая техника оценивается не в рамках постановления №855, а в рамках постановления правительства №353 по процедуре декларирования соответствия.

— В рамках параллельного ввоза автомобилей вы видели машины, которые объективно небезопасны? То есть машины, на которые не были выданы заключения?

— Были случаи, когда пытались к нам завезти автомобили низкого экологического класса — например, из ОАЭ. У них на рынке допустимы автомобили начиная с «Евро-2». К нам такие машины пытались заявлять. Но мы были вынуждены им отказывать.

— Но это все-таки больше не про безопасность, а про требование техрегламента.

— Нет-нет, про безопасность, про экологическую безопасность непосредственно.

— А в остальном ничего выдающегося?

— Ну еще, если так на память, автомобили из США, у которых красные поворотники, не смогут получить документы. У нас они желтые.

— То есть нельзя такую машину с аукциона из США провезти?

— Если на ней красные указатели поворота и она не старше трех лет. Наша процедура распространяется на автомобили не старше трех лет.

— А из США машины действительно приезжают?

— Да.

— А какие еще страны? В основном это Китай?

— Наибольшее количество автомобилей идет из Китая. Но также везут из Европы, США, ОАЭ. И из Японии, но только те автомобили, которые предназначены для рынков Европы (не праворульные).

— А есть какие-то проблемы, которые вы выявляли в самом процессе выдачи?

— Нет, все работает. Заявителям изначально была не очень понятна структура, поскольку они не сталкивались с этими техническими требованиями. Мы активно ведем разъяснительную работу — всем объясняем, помогаем.

Вообще, сертификация — сфера специалистов в этой области. А сейчас этим начинают заниматься рыночные дилеры. Поэтому у них изначально были, конечно, вопросы, откуда брать те или иные сведения для заполнения документов. Мы все разъясняли, советовали, подсказывали.

— По моему ощущению, машины по параллельному импорту появились у дилеров в заметном количестве в октябре—ноябре 2022 года. По вашим оценкам, когда активно начали выдаваться заключения юрлицам?

— Ну, в сентябре мы выдали достаточно большое количество. Потом в связи с введением с 1 октября необходимости установки ЭРА-ГЛОНАСС был некоторый спад, пока импортеры не приобрели эти устройства и не начали их устанавливать на автомобили. А теперь объем только нарастает.

— По ОТТС часть тестов выполнялись в том числе и российскими автоконцернами в Европе, потому что там нужны какие-то определенные погодные условия в течение длительного периода. Потом начали возить в Китай в прошлом году, как я знаю. В России действительно невозможно провести ряд тестов?

— Ну, ряд тестов — например, тормозные испытания — требуют определенных погодных условий. В России это весенне-летний и осенний период.

— Если попасть на этот период, то можно успеть или нет?

— Этого периода вполне достаточно, чтобы провести необходимые испытания, требующие необходимых погодных условий. Вместе с тем в случае особой необходимости заявители имеют возможность провести ряд испытаний автомобилей в других странах Женевского соглашения 1958 года.

Интервью взяла Ольга Никитина