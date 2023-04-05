Кто с послом к нам придет…

5 апреля президент России Владимир Путин принимал верительные грамоты у 17 послов иностранных держав. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников обратил внимание на американского посла Линн Трейси и на посла Гондураса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посол США (в центре), в отличие от посла Зимбабве, выстояла до конца

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Посол США (в центре), в отличие от посла Зимбабве, выстояла до конца

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Послы съезжались на церемонию на отечественных Aurus. Машины были предоставлены Управлением делами президента России. Это было предложение, от которого им невозможно отказаться (на этих машинах послов подвозили прямо к крыльцу Большого кремлевского дворца, а там никто не шутит, тем более сейчас). Никто и не отказался. В том числе и посол Евросоюза, а также посол США. Но и благодарности по понятным причинам ни от кого ждать не приходилось: принимали по крайней мере как должное.

В этот день верительные грамоты президенту должны были вручить следующие люди: Якоб Хеннингсен (Королевство Дания), Виктор Альфредо Вердун Битар (Республика Парагвай), Роберт Квиле (Королевство Норвегия), Лусиано Нкого Ндонг Айекаба (Республика Экваториальная Гвинея), Хамуд Салим Абдулла Аль Тувайх (Султанат Оман), Башар Джаафари (Сирийская Арабская Республика), Ненад Колев (Республика Северная Македония), Пенгиран Мухаммад Хусаини Бин Алауддин (Государство Бруней-Даруссалам), Эдуардо Вильегас Мехиас (Мексиканские Соединенные Штаты), Хуан Рамон Эльвир Сальгадо (Республика Гондурас), Амброуз Мутинири (Республика Зимбабве), Алхас Квициниа (Республика Абхазия), Линн Мари Трейси (Соединенные Штаты Америки), Кахтан Таха Халаф Джанаби (Республика Ирак), Пичкхун Паня (Королевство Камбоджа), Ньянкой Аба (Гвинейская Республика), Ролан Робер Галараг (Европейский союз).

В Георгиевском зале Кремля послы ожидали начала церемонии.

Всем без исключения журналистам, которых тут, впрочем, было не больше, чем послов, не терпелось, конечно, поговорить с послом США. Но Линн Трейси предпочитала разговаривать с послом ЕС.

Один за другим журналисты подходили к Линн Трейси со своими идеями, но она была тверда (в конце концов это было ее первое настоящее испытание на новом посту). То есть она внимательно выслушивала вопрос и с улыбкой, которую по справедливости следовало бы назвать страдальческой, отвечала одно и то же: «Без комментариев».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С послами ЕС и Дании послу США (в центре) было спокойней

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ С послами ЕС и Дании послу США (в центре) было спокойней

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В конце концов, когда надежд ни у кого не осталось, к ней подошла корреспондентка «Первого канала» и попросила поговорить с ней как с женщиной. Причем упирала на то, что она единственная женщина среди журналистов. Но и это успеха не имело. Линн Трейси держалась, и такое впечатление, что усиливающаяся абсурдность ситуации начинала веселить ее саму. Так что когда к ней подошел, уже не по первому кругу, корреспондент Life News Александр Юнашев и, стараясь вызвать неоправданную жалость к себе, спросил: «Ну может, хоть про Трампа?..», она не выдержала и наконец расхохоталась. И только после этого сказала, что без комментариев.

Точно так же вел себя и посол ЕС в России. Ему тоже удалось не ответить ни на один вопрос. Вдвоем им легче было держать оборону. Они и не отходили друг от друга.

Остальные послы демонстрировали более миролюбивую внешнюю политику. Так, посол Гондураса на вопрос, где он научился так хорошо говорить по-русски, ответил доходчиво: «На улице Миклухо-Маклая».

Известно, что там находится Университет дружбы народов, которому, кажется, наконец возвращают гордое имя Патриса Лумумбы.

Владимир Путин кратко охарактеризовал международное положение (в советское время такие пятиминутки практиковали лекторы в каждом заводском цеху примерно раз в месяц). Мое, еще более краткое резюме: могло быть и лучше.

Но «наша страна будет и далее выступать в качестве одного из суверенных и авторитетных центров мировой политики и выполнять исторически сложившуюся миссию по поддержанию глобального баланса и выстраиванию многополярной международной системы, обеспечивающей возможности для развития на основе объединительной, конструктивной повестки дня», подчеркнул президент России. И тут уж только успевай соглашаться. Попробуй не согласиться.

Владимир Путин, по традиции кратко описывая состояние, в котором находятся отношения России с каждой из стран, чьи послы вручали ему в этот день верительные грамоты (на самом деле самой процедуры вручения не было: действующие до сих пор санитарно-эпидемиологические ограничения уже не в первый раз приводят послов к столику, на который они эти грамоты в папочках складывают одна на другую, поднявшись по длинной лестнице ко входу в Георгиевский зал), остановился сначала на отношениях с Данией.

— В свое время даже царствующие дома двух стран состояли в родственной связи,— издалека зашел президент России.— Как известно (не всем.— А. К.), супруга императора Александра III, Мария Федоровна, была датчанкой по происхождению. То есть наши государства исторически всегда были близки друг другу, вели себя как добрые соседи на Балтике.

Следующая фраза была неизбежной:

— Сегодня в Балтийском море в прямом смысле неспокойно. Упомяну в первую очередь об имевших место в сентябре 2022 года диверсиях на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Мы надеемся, господин посол, что датская сторона поддержит наши предложения об учреждении независимой международной комиссии по установлению всех обстоятельств случившегося.

Посол, до сих пор аккуратно кивавший, на последней фразе кивать что-то перестал. То есть надеяться не стоит. По крайней мере точно не на него.

С Норвегией тоже, конечно, проблемы. Но и для ее посла нашлись неравнодушные слова:

— Отношения многие годы формировались в конструктивном духе с учетом имеющейся общей границы,— разъяснил Владимир Путин.— Напомню, в частности, что тысячи советских солдат отдали жизни за освобождение севера Норвегии от нацистов в 1944 году. Сегодня двусторонние контакты сведены к минимуму, заморожено взаимодействие по важным международным и региональным вопросам, в том числе на столь значимом для обеих стран арктическом пространстве. Вряд ли все это отвечает интересам двух наших народов.

Удивляла жесткость, которую не скрывал, а демонстрировал господин Путин. Это все выглядело не очень дипломатично. И можно было только представить, как это будет выглядеть в случае с послом США.

Владимир Путин перешел было ко взаимовыгодному сотрудничеству с Республикой Экваториальная Гвинея, когда в шеренге послов случилось странное колыхание. Было отчетливо видно, как драматично махнул рукой, похоже с просьбой о помощи, посол Зимбабве.

Быстро выяснилось, что он и правда звал на помощь. Оказалось, у посла болят ноги, и он надеялся, что выстоит церемонию на своих двоих, но не смог. Сотрудники протокола успели принести ему стул, и это был первый случай в дипломатической практике Кремля, когда посол сидя слушал стоявшего перед ним президента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Послу Зимбабве оперативно помогли в Кремле

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Послу Зимбабве оперативно помогли в Кремле

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

— Сирия — наш надежный партнер,— рассказывал между тем Владимир Путин, обративший, конечно, внимание на происходящее и давший понять, что так и надо,— и союзник в арабском мире и на международной арене в целом. Россия помогла сирийскому народу в трудную минуту отстоять суверенитет и независимость перед лицом агрессии международных террористов.

Теперь Сирии предстоит, возможно, ответить России взаимностью.

Приятно, что безупречными являются отношения с Государством Бруней-Даруссалам.

Подходы «Мексиканских Соединенных Штатов к урегулированию глобальных проблем на принципах многосторонности, невмешательства, соблюдения норм международного права, мирного разрешения споров» ценим.

Выяснилась еще одна подробность:

— Сегодня, кстати, у уважаемого посла Мексики день рождения (человек просто расцвел, улыбка преобразила его лицо, придала ему не просто необходимой мечтательности, а радости, граничащей с сиянием.— А. К.), и я сердечно поздравляю его, желаю крепкого здоровья, благополучия и успехов,— сообщил Владимир Путин.

Ничуть не обеспокоен президент России отношениями с Гондурасом:

— Поддержали инициативу гондурасской стороны о заключении межправсоглашения о взаимном признании документов о высшем образовании, что, безусловно, будет стимулировать образовательные обмены.

Дошла очередь и до внимательно сидящего (и следящего) посла Зимбабве:

— Дружба России и Зимбабве проверена временем. Наша страна поддерживает зимбабвийский народ в отстаивании своего суверенитета, особенно в свете развязанной против республики санкционной войны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин попрощался с послами без шампанского

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин попрощался с послами без шампанского

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Наступила очередь посла США, и тон российского президента стал гораздо резче. Собственно говоря, дипломаты (а церемония вручения верительных грамот — это, собственно говоря, апофеоз дипломатического протокола.— А. К.) так в этих случаях, наверное, не говорят. Но это был, видимо, не тот случай. Владимир Путин не хотел быть заподозрен, очевидно, даже в малейшем послаблении ни в чем:

— Отношения России и Соединенных Штатов Америки, от которых напрямую зависят глобальная безопасность и стабильность, переживают глубокий кризис, к сожалению. В его основе — принципиально разные подходы к формированию современного миропорядка,— сообщил он.— Уважаемая госпожа посол, не хочется нарушать благостной обстановки вручения верительных грамот, и знаю, что, возможно, не согласитесь с моим мнением, но не могу не сказать сегодня о том, что использование Соединенными Штатами Америки в своей внешней политике таких инструментов, как поддержка так называемых цветных революций, поддержка в этой связи госпереворота в Киеве в 2014 году, в конечном-то итоге и привела к сегодняшнему украинскому кризису и дополнительно внесло свой негативный вклад в деградацию российско-американских отношений.

На лице посла не дрогнул ни один мускул (есть ли они вообще?). И она, скорее всего, не согласилась с мнением Владимира Путина. Но что она могла ответить? Нет, ничего. По крайней мере не сейчас.

— Но мы всегда выступали за то, чтобы выстраивать российско-американские отношения исключительно на принципах равенства, уважения суверенитета и интересов друг друга и невмешательства во внутренние дела. Будем этим руководствоваться и в дальнейшем,— завершил господин Путин все же по-дипломатичному.

Вскоре настала очередь посла ЕС в России.

— Находящийся здесь глава представительства Европейского союза, наверное, разделяет мнение, что отношения этого объединения с Россией в последние годы сильно деградировали, к нашему большому сожалению,— предложил послу общую платформу российский президент.— Причину этого видим в том, что, оставив в стороне свою основную, изначальную миссию и функцию развития экономического сотрудничества и интеграции на европейском континенте, Евросоюз инициировал геополитическое противостояние с Россией — именно инициировал противостояние с нашей страной.

То есть у этой беды все-таки один виновник.

Ролан Галараг при этом, в отличие от посла США, близко к сердцу, очевидно, принял слова Владимира Путина и на обратном пути из Георгиевского зала, когда его верная спутница Линн Трейси ушла вперед и потерялась из виду, вдруг заговорил. Первому попавшему ему под руку корреспонденту, который для порядка, не надеясь на ответную любезность, задал ему вопрос, посол подробно изложил свою версию того, кто там что инициировал.

Был, есть мнение, убедителен.

Андрей Колесников