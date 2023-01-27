Послу США послали сигнал

В Москву на этой неделе прибыла новый посол США Линн Трейси. Карьерный дипломат, она ранее уже работала в американском посольстве в РФ, а также в нескольких странах постсоветского пространства. К своей новой работе госпожа Трейси сможет приступить после того, как на следующей неделе передаст в МИД РФ копии верительных грамот. При этом в российском внешнеполитическом ведомстве заранее заявили, что на улучшение отношений с США особо не надеются: прогрессом там сочли бы хотя бы их «неухудшение».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Линн Трейси заранее объявила о намерении не только взаимодействовать с официальными лицами в РФ, но и обращаться «к россиянам на всех уровнях общества»

Фото: Chip Somodevilla / Getty Images Линн Трейси заранее объявила о намерении не только взаимодействовать с официальными лицами в РФ, но и обращаться «к россиянам на всех уровнях общества»

Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

Линн Трейси прибыла в Москву в минувший четверг. В сентябре “Ъ” первым сообщил, что именно ее кандидатуру президент США Джо Байден решил предложить на пост главы американской дипмиссии в РФ (см. “Ъ” от 14 сентября 2022 года). Вакансия появилась после того, как Джон Салливан по семейным причинам досрочно прервал свое пребывание в российской столице. В конце сентября российское правительство выдало госпоже Трейси агреман. В начале декабря ее утвердил Сенат. В Москву законодатели провожали Линн Трейси словами о том, что «сложно представить более трудную задачу для дипломата», чем ту, которая встанет перед ней в новой должности (см. “Ъ” от 2 декабря 2022 года).

В МИД РФ же в эту пятницу заявили, что «худшего фона» для прибытия нового посла США придумать нельзя, поскольку оно совпало с решением Джо Байдена поставить Украине современные американские боевые танки.

«Что касается возможности улучшения российско-американских отношений — на фоне фактически объявленной нам Вашингтоном гибридной войны мы этими категориями не оперируем. О каком возможном улучшении может идти речь, если они принимают решение о поставке тяжелых вооружений (Киеву.— “Ъ”)?» — сказала официальный представитель ведомства Мария Захарова на брифинге. И добавила: «Прогрессом, наверное, было бы неухудшение двусторонних отношений, но и в это верится с трудом».

По ее оценке, «у (нового.— “Ъ”) американского посла, учитывая зашкаливающую в политической элите США русофобию вне зависимости от партийной принадлежности», «практически нет свободы маневра». «Это мы тоже понимаем. Конечно, мы надеемся, что нынешний посол учтет ошибки одного из своих предшественников, ныне уже патентованного русофоба (Майкла.— “Ъ”) Макфола,— подчеркнула Мария Захарова.— Вмешательство в наши внутренние дела под вывеской работы с гражданским обществом мгновенно превратило этого персонажа в изгоя. Не советовала бы новому послу идти по этому ошибочному пути».

Напомним, Майкл Макфол буквально на следующий день после вручения копий своих верительных грамот встретился с российскими гражданскими активистами и оппозиционными политиками — Евгенией Чириковой, Борисом Немцовым, Владимиром Рыжковым и другими (см. “Ъ” от 18 января 2012 года), что было крайне негативно воспринято властями РФ. Позже в своих мемуарах он утверждал, что такое начало дипломатической миссии в Москве не было его инициативой: эти встречи назначил прибывший тогда же с визитом в РФ первый заместитель главы Госдепартамента США Уильям Бёрнс, а сам Майкл Макфол, как говорится в его книге, «в основном просто слушал, играя роль растения в горшке». «Эти малосодержательные переговоры, однако, имели далеко идущие последствия как для российско-американских отношений, так и для меня лично. Весь период моей работы в Москве кадры с этих встреч использовались при попытках представить меня врагом российского государства»,— сетует бывший дипломат в своей книге.

Как бы то ни было, в ходе слушаний в Сенате Линн Трейси также говорила о намерении не только общаться с официальными лицами, но и «обратиться к россиянам на всех уровнях общества».

«Это один из моих приоритетов»,— отметила она, назвав свой подход «откровенной дипломатией».

Линн Трейси — кадровый сотрудник дипломатической службы. Она уже работала в российской столице в 2014–2017 годах — в качестве заместителя посла. Ранее госпожа Трейси была заместителем помощника госсекретаря по Центральной Азии в Бюро по делам Южной и Центральной Азии Госдепартамента (в 2012–2014 годах) и зампосла США в Туркменистане (в 2010–2011 годах). С 2006 по 2009 год Линн Трейси была главой консульства США в Пешаваре (Пакистан), получив по итогам этой командировки от имени тогдашнего госсекретаря Хиллари Клинтон награду «За проявленный героизм». Она также работала в посольствах США в Казахстане и Киргизии. После отъезда из Москвы в 2017 году госпожа Трейси стала старшим советником по делам России в Бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента США, а затем — послом в Армении. Линн Трейси — первая женщина во главе американского посольства в Москве.

Елена Черненко