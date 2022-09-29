Грамотно приняли

В Москву приехал новый посол Евросоюза — французский дипломат Ролан Галараг. Он сменил на посту немца Маркуса Эдерера, покинувшего Россию в начале сентября. Миссия главы делегации ЕС начинается в крайне непростых условиях: отношения России и Евросоюза еще никогда не были столь напряженными. И власти РФ с ходу дали почувствовать это новоприбывшему дипломату.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новому послу Евросоюза французскому дипломату Ролану Галарагу сразу же дали понять, что в Москве ему не рады

Фото: Attila Kisbenedek / AFP Новому послу Евросоюза французскому дипломату Ролану Галарагу сразу же дали понять, что в Москве ему не рады

Фото: Attila Kisbenedek / AFP

Дипломатические источники “Ъ”, близкие к структурам ЕС, говорят, что желающих занять пост главы делегации Евросоюза в Москве было немного: все понимают, что работать придется в весьма напряженной атмосфере, с урезанным из-за взаимных высылок штатом сотрудников и с весьма ограниченной повесткой. На фоне конфликта вокруг Украины Евросоюз начал постепенно сворачивать политический диалог и консультации с Россией по различным темам — от борьбы с терроризмом и наркотрафиком до энергетики и климата. После начала российской военной операции на Украине эта работа была прервана полностью.

61-летний Ролан Галараг — карьерный дипломат, до приезда в РФ был послом Франции в Малайзии. На дипломатической службе с 1990 года: работал в диппредставительствах Франции в США, Великобритании и ЮАР, был послом в Венгрии и Чехии, занимал высокие посты в центральном аппарате МИД Франции. Имеет ранг полномочного министра. Кавалер национального ордена «За заслуги» и ордена Почетного легиона. Владеет русским, английским и немецким. В качестве главы представительства ЕС в России Ролан Галараг сменил 67-летнего немецкого дипломата Маркуса Эдерера.

Принимающая сторона с ходу дала понять вновь прибывшему послу, что миссия у него будет непростая.

В делегации ЕС, по данным “Ъ”, надеялись, что посол сможет вручить свои верительные грамоты президенту РФ Владимиру Путину 20 сентября вместе с 24 другими главами дипмиссий — от Египта и Монголии до Сербии и Филиппин. Однако власти РФ дали понять, что в Кремле представителя ЕС не ждут.

Копии верительных грамот у Ролана Галарага в итоге на этой неделе принял заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.

При этом, судя по сообщению для прессы на сайте МИД РФ, на Смоленской площади послу прочли пространную лекцию. «С российской стороны были даны принципиальные оценки кризисного состояния отношений Россия—ЕС, которые Брюссель завел в тупик,— говорится в материале.— Было указано на неприемлемость последних конфронтационных заявлений главы евродипломатии Жозепа Борреля и других руководителей ЕС в адрес нашей страны, продолжающихся по линии ЕС поставок Киеву военно-технической помощи, включая летальное вооружение».

Особое внимание Александр Грушко, как уточняется в сообщении, обратил «на неприемлемость проявлений на территории стран—членов ЕС открытой русофобии и агрессивных выпадов в отношении российских граждан и русскоязычных жителей». «Отмечен дискриминационный характер решения ЕС о полной приостановке Соглашения об упрощении выдачи виз, а также действий некоторых стран-членов об ограничении выдачи виз отдельным категориям российских граждан, что граничит с вмешательством во внутренние дела нашей страны,— сказано на сайте далее.— Подчеркнута важность выполнения взятых на себя Евросоюзом обязательств по обеспечению бесперебойного транзита между Российской Федерацией и Калининградской областью. Особый акцент был сделан на негативных последствиях антироссийских односторонних санкционных решений ЕС для глобальной продовольственной безопасности. Указано на необходимость соблюдения всеми государствами—членами ЕС положений Венской конвенции о дипломатических сношениях».

Как уточнили в МИД РФ, дипломаты условились поддерживать контакты «для оперативного взаимодействия по вопросам, представляющим взаимный интерес».

По словам собеседников “Ъ” в дипломатических кругах, в целом отношение в Москве к Ролану Галарагу «ровное». «Он профессионал, говорит по-русски и француз (что важно). Как себя будет вести — посмотрим»,— сказал один из собеседников.

«Будем судить по его делам. У него неплохие шансы поддерживать диалог на дипломатическом уровне. Важно, чтобы он это понимал и не пытался вмешиваться во внутренние дела»,— отметил другой собеседник.

Между тем отношения между Москвой и Брюсселем, как ожидается, в ближайшее время только ухудшатся. Еврокомиссия уже подготовила восьмой по счету пакет санкций с начала российской военной операции на Украине. Он, по данным СМИ, будет вскоре активирован в ответ на проведение в ДНР, ЛНР и контролируемых Россией частях Херсонской и Запорожской областей референдумов о вхождении в состав РФ. «Уверен, могу говорить от имени членов ЕС, что никто из них не признает результаты голосования. И мы призываем международное сообщество сделать то же самое. Потому что эти фиктивные референдумы являются чистым нарушением международного законодательства»,— заявил в среду глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель (см. “Ъ” от 29 сентября). Представители ЕС примут окончательное решение по новым санкциям в пятницу, 30 сентября.

Елена Черненко