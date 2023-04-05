Президент Литвы назвал членство в КПСС ошибкой молодости

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что вступление в КПСС в 1988 году было ошибкой молодости. По его словам, после учебы в Вильнюсском университете ему предложили вступить в коммунистическую партию ради больших возможностей в карьере ученого — и он согласился.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Гитанас Науседа считает, что он искупил факт членства в КПСС, несмотря на отговоры матери остаться в партии. Он, «амбициозный и по-глупому упрямый юноша», ее не послушал. «Выбрав путь ученого-экономиста, я постарался своей дальнейшей жизнью, своей профессиональной деятельностью и службой литовскому государству стереть эту ошибку молодости»,— заявил господин Науседа (цитата по агентству BNS).

Ранее сегодня литовский журналист Довидас Панцеровас опубликовал документы, которые свидетельствуют, что Гитанас Науседа в июне 1988 года стал членом КПСС. Этот факт был скрыт литовским президентом на выборах в 2019 году.

В офисе литовского президента подтвердили, что господин Науседа был членом коммунистической партии. Однако указывать это в предвыборной анкете, как сообщили в офисе, было необязательно, поскольку членство было еще до того, как Литва стала независимой страной.

Анастасия Ларина