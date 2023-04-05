Президент Литвы не сообщил о факте вступления в КПСС в предвыборной анкете

Литовский журналист Довидас Панцеровас опубликовал документы, которые, по его словам, доказывают, что президент Литвы Гитанас Науседа в июне 1988 года стал членом КПСС. Как отметил журналист, этот факт был скрыт литовским президентом на выборах в 2019 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гитанас Науседа

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Гитанас Науседа

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Я не знаю, что на самом деле почувствовал Гитанас Науседа во время митингов Саюдиса, но документы показывают, что, когда Саюдис основывали, он вступил в Коммунистическую партию. Его заявление о приеме в Коммунистическую партию было подано 20 мая 1988 года, а партийный билет был выдан 27 июня 1988 года»,— написал журналист в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена).

«Саюдис» («Движение») — политическая организация в Литве, основанная в 1988 году. Она возглавила процесс выхода Литовской ССР из состава СССР и обретения независимости Литовской Республики.

По словам журналиста, опубликованные им документы были взяты из специального хранилища Литвы, который недавно обнародовал ряд документов советской эпохи. Журналист утверждает, что архивисты не сомневаются в их подлинности.

В официальном ответе из офиса президенты Литвы говорится, что Гитанас Науседа действительно был принят в КПСС в мае 1988 года и что соответствующие документы есть в государственном архиве в открытом доступе. Как отметили в офисе, Гитанас Науседа не участвовал в деятельности Коммунистической партии, когда Литва получила независимость. «В анкете кандидата в президенты вопрос о принадлежности к той или иной партии или политической организации находится в той части, которую заполнять необязательно»,— ответили в президентском офисе.

Гитанас Науседа стал президентом Литвы летом 2019 года. Во втором туре выборов он победил Ингриду Шимоните, набрав 65,86 % голосов.