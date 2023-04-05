«Пекину крайне не выгодно ссориться с Западом»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывание китайского посла в ЕС Фу Цуна о том, что заявления Пекина о безграничной дружбе с Москвой не более чем риторический прием. По его словам, подписанные соглашения в ходе недавнего визита лидера КНР Си Цзиньпина — наглядный ответ тем, кто сомневается в высоком уровне двусторонних отношений. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе, в свою очередь, считает высказывания китайского дипломата вполне логичными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

В канун первого дня визита президента Франции Эмманюэля Макрона и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в КНР в газете The New York Times вышло интервью китайского посла в ЕС Фу Цуна. Его выступление можно назвать разъяснением позиции страны, которую, возможно, неправильно поняли на Западе: Пекин не поддерживает действия России на Украине, не поставляет ей оружие и не планирует этого делать. Крым по-прежнему считает украинской территорией. Разговор китайского лидера Си Цзиньпина и президента Украины Владимира Зеленского до сих пор не состоялся не потому, что руководство Поднебесной против, а просто председатель очень занят. Контакты тем не менее имеют место, но на более низком уровне.

Что же касается заявлений председателя КНР о безграничной дружбе Пекина и Москвы, то это не более чем риторический прием.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти высказывания, предложил посмотреть на документы, что были подписаны по итогам недавнего визита Си Цзиньпина в РФ. Они, мол, наглядно подтверждают атмосферу дружбы и сотрудничества двух стран.

Между тем слова господина Фу Цуна нисколько не удивляют. Собственно, он сказал все как есть, то есть абсолютную правду. Китай действительно не признает Крым российским, а поддержку специальной военной операции никогда не оказывал, по крайней мере, публично. Но при этом, правда, соглашался, что у Москвы есть свои интересы и она может беспокоиться за свою безопасность.

Что же касается безграничной дружбы, то Восток, как известно, дело тонкое. Любую фразу можно при желании истолковать в свою пользу, да и не бывает никакой дружбы в большой политике, равно как и ненависти. Политика — это искусство возможного, здесь эмоциям не место. Если они допускаются, значит, в этом есть определенный смысл.

Но не будем отвлекаться. Не является секретом, что Пекину крайне не выгодно откровенно ссориться с Западом. Почему? Потому что экономика КНР напрямую зависит от экспорта. К слову, как раз подоспели последние статистические выкладки: по итогам 2022 года товарооборот Китая с Евросоюзом и США, несмотря на явное ухудшение отношений, порой переходящее на личности, составил, внимание, $1,6 трлн. Это в восемь раз больше, чем с Россией.

Также нужно напомнить, что в ходе того самого недавнего визита «безграничной дружбы» объем российско-китайской взаимной торговли в $190 млрд торжественно объявили рекордным.

Что же касается Европы, то она, можно так сказать, добрый следователь. Старый Свет подходит к отношениям с Китаем с мягких позиций, без давления. С этим Макрон и приехал. Дальнейшие комментарии на самом деле излишни.

Так иногда случается и в обычной жизни, не только в политике: иной клянется тебе в безграничной дружбе, но это не мешает ему вести дела с твоим врагом. А если возникают вопросы, то на сцене появляется господин Фу Цун и расставляет акценты, исходя из политической целесообразности. При желании и его заявления можно потом опровергнуть, на это есть классическая фраза про трудности перевода, спикера не так поняли.

А в целом у каждой страны есть свои интересы, ничего личного, только бизнес. Так что не стоит особенно ни на кого никогда надеяться. Даже если тебе клянутся в вечной безграничной дружбе.