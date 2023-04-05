Директор Пушкинского музея назвала подходящими зданиями для уральского филиала гостиницу «Исеть» и «Пассаж»

Директор Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина Елизавета Лихачева назвала гостиницу «Исеть» и «Пассаж» наиболее подходящими зданиями для уральского филиала музея, действующее помещение которого в ближайшее время выставят на торги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гостиница "Исеть"

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Гостиница "Исеть"

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

«Гостиница ''Исеть'' в Городке чекистов. Там есть прекрасные экспозиционные возможности. Это объективно одно из лучших зданий в Екатеринбурге. Еще я бы взяла и зафиксировала, что называется, в историческом контексте какой-нибудь ваш ''Пассаж''»,— сказала она в интервью создателю telegram-канала «Е-катарсис» Анне Филосян.

Напомним, уральский филиал Пушкинского музея работает на базе Государственного центра современного искусства (ГЦСИ) в Екатеринбурге в здании бывшей земской школы на улице Добролюбова. В декабре 2022 года стало известно, что администрация Екатеринбурга выставит здание на продажу.

Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина создавался на основе Кабинета изящных искусств и древностей Московского университета. В 1937 году музею присвоено имя А. С. Пушкина. Сегодня в собрание ГМИИ им. А. С. Пушкина входят произведения живописи и скульптуры, графические работы, произведения прикладного искусства, памятники археологии и нумизматики, документы и фотографии. Уральский филиал ГМИИ им. А.С. Пушкина появился в Екатеринбурге в 1999 году и стал первой институцией в городе, работающей с современным искусством.

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Диана Сунагатуллина