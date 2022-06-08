Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина

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Музей создавался на основе Кабинета изящных искусств и древностей Московского университета. В здании на Волхонке, построенном по проекту Романа Клейна, Музей изящных искусств имени Александра III открылся 31 мая 1912 года. Инициатором его создания и первым директором был Иван Владимирович Цветаев. В 1924 году музей стал называться Государственным музеем изящных искусств, туда были переданы собрания Румянцевского музея, а также национализированные частные коллекции. В 1937 году музею присвоено имя А. С. Пушкина, а в 1948-м передана значительная часть собрания закрывшегося Нового музея западного искусства, включавшая коллекции импрессионистов Сергея Щукина и Ивана Морозова. Сегодня в собрание ГМИИ им. А. С. Пушкина входят произведения живописи и скульптуры, графические работы, произведения прикладного искусства, памятники археологии и нумизматики, документы и фотографии.