Здание ГЦСИ в Екатеринбурге выставят на продажу в начале 2023 года

Администрация Екатеринбурга выставит на продажу здание Уральского филиала Государственного центра современного искусства (ГЦСИ), расположенное на улице Добролюбова. Об этом 13 декабря рассказал замначальника департамента по управлению муниципальным имуществом Владимир Захаров на заседании комиссии гордумы по муниципальной собственности, передает «ФедералПресс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ГЦСИ в Екатеринбурге

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ ГЦСИ в Екатеринбурге

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

ГЦСИ находится в здании бывшей земской школы, которое признано памятником архитектуры. Как объяснил господин Захаров, чиновники не в состоянии за счет бюджета поддерживать сохранность здания. Договор безвозмездного пользования с филиалом действует до 2025 года. По словам Владимира Захарова, музею предложат переехать.

Конкурс состоится в начале следующего года. На продажу выставят само здание, пристрой и земельный участок. Новый собственник должен будет к 2030 году привести старинный дом в надлежащий вид.

Ранее на заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению гордумы Екатеринбурга депутат Виктор Сомиков предложил пересмотреть подход к эксплуатации памятников архитектуры. По его словам, нужно сносить стары объекты, а на их место строить новые. Для сохранения потомкам он предложил оставлять только фасады исторических сооружений.

Катерина Якушева