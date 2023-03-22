Свердловские оборонные предприятия сократили дефицит рабочих на 35%

За полгода предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Свердловской области смогли сократить дефицит работников на 35%, пишет ТАСС со ссылкой на министра промышленности и науки региона Сергея Пересторонина. Так, если в августе 2022 года предприятия нуждались в 6,5 тыс. специалистов, то сейчас в чуть более 4 тыс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Министр добавил, что в данный момент набор сотрудников идет «очень активно». Необходимость оперативно закрыть дефицит связана с достаточным количеством заказов, поэтому «надо только успевать их выполнять».

Ранее начальник департамента экономики администрации Екатеринбурга Алексей Прядеин заявлял, что спецоперация РФ на территории Украины и частичная мобилизация повлияли на миграционный отток населения, что создало «давление на рынок труда». Он отмечал, что «достаточно серьезный дефицит кадров» в первую очередь касается рабочих специальностей и IT-сферы.

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