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Русская медная компания опровергла финансирование созданного при Минобороны батальона «Урал»

Русская медная компания (РМК, Екатеринбург) опровергла информацию о том, что владелец компании Игорь Алтушкин является основным спонсором батальона «Урал» — штурмового подразделения в составе Минобороны РФ.

«Русская медная компания и ее руководство не имеют отношения к созданию и финансированию формирований, которые участвуют в СВО»,— заявили «Ъ» в пресс-службе РМК.

О причастности Игоря Алтушкина к финансированию «Урала» сообщило издание The Moscow Times со ссылкой на офицера Минобороны, участвовавшего в спецоперации на Украине, и президента фонда «Ветераны Урала» Виктора Яркова. По его словам, фонд ведет набор добровольцев в батальон «Урал» среди бывших спецназовцев и ветеранов боевых действий.

Ранее Игорь Алтушкин вошел в рейтинг российских миллиардеров, которые понесли самые тяжелые денежные потери за 2022 год,— его опубликовал журнал Forbes.

Сообщалось, что основной акционер Русской медной компании за год лишился $2,8 млрд. Его состояние на 20 декабря 2022 года оценивается в $3,4 млрд. По данным Forbes, на оценке РМК сказался обвал российского фондового рынка.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Диана Сунагатуллина, Екатеринбург

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