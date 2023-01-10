Forbes включил бизнесменов с активами на Урале в список самых обедневших российских миллиардеров

Рейтинг российских миллиардеров, которые понесли самые тяжелые денежные потери за 2022 год, опубликовал журнал Forbes. Среди них несколько бизнесменов имеют активы в Уральском федеральном округе (УрФО).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель совета директоров группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг (слева)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Председатель совета директоров группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг (слева)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Основатель «Ренова» Виктор Вексельберг, который в марте стал почетным гражданином Свердловской области, за 2022 год потерял $4,1 млрд. Его состояние на 20 декабря 2022 года оценивается в $5,2 млрд. Напомним, в 2022 году Канада ввела санкции против господина Вексельберга. Санкции предполагают заморозку возможных активов бизнесменов, а также запрет на въезд в страну.

Вслед за ним идет Геннадий Тимченко, владеющий 23,49% «Новатэка» (производитель природного газа) и 14,5% «Сибура». Его состояние сократилось на $3,97 млрд до $20,8 млрд по состоянию на 20 декабря 2022 года. По данным издания, в 2022 году оценку его состояния потянул за собой обвалившийся российский фондовый рынок, так как с начала года акции «Новатэка» упали на 38%.

Председатель правления ПАО «Новатэк» Леонид Михельсон потерял в 2022 году $3,3 млрд. Его состояние на 20 декабря 2022 года — $24,4 млрд. Господину Михельсону также принадлежат 30,6% акций «Сибура», который поглотил крупнейшие активы татарстанской финансово-промышленной группы ТАИФ. Весной бизнесмен попал под санкции Канады.

Основной акционер Русской медной компании (РМК) Игорь Алтушкин за год лишился $2,8 млрд. Его состояние на 20 декабря 2022 года оценивается в $3,4 млрд. По данным Forbes, на оценке РМК сказался обвал российского фондового рынка.

Состояние Романа Абрамовича (владеет 28,7% «Евраз») сократилось на $5,6 млрд до $8,7 млрд на 20 декабря 2022 года. Напомним, против Романа Абрамовича санкции Великобритании были введены в марте. Аналогичные ограничения ввели Евросоюз, Канада и Австралия.

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Диана Сунагатуллина