Maag появится на месте магазинов бренда Zara в трех екатеринбургских торговых центрах

Магазины под названием Maag откроются в торговых центрах Екатеринбурга на месте магазинов Zara. Как указано на сайте Maag-fashion, торговые точки начнут работать в ТРЦ «Гринвич», Veer Mall и «Мега». Как сообщили в Минпромторге РИА «Новости», магазины группы Inditex (Zara, Bershka, Pull&Bear, Oysho, Stradivarius) в России откроются в апреле-мае под названиями Maag, Dub, Ecru, Vilet.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Магазин Zara в ТРЦ "Гринвич"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Магазин Zara в ТРЦ "Гринвич"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным РБК, подкомиссия правкомиссии по контролю за иностранными инвестициями в РФ в конце марта одобрила продажу Inditex Group 100% компании АО «Новая Мода» (ранее «Зара СНГ»).

Напомним, испанская компания Inditex объявила о приостановке работы всех магазинов и онлайн-платформ в России 5 марта 2022 года на фоне начавшейся специальной военной операции РФ на Украине. В России работали 502 магазина группы. Как ранее сообщал «Ъ», на долю российского рынка приходилось около 8,5% мировой прибыли компании.

Ранее управляющая компании «Гринвича» подавала исковые заявления к известным брендам, входящим в группу Inditex. Они касались оплаты аренды помещений в ТРЦ, но суд прекратил производство.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте