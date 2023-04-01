Магазин Levi's вновь открылся в ТРЦ «Гринвич»

Бренд Levi's вновь открыл в екатеринбургском ТРЦ «Гринвич» свой магазин, сообщается в Telegram-канале торгового центра. В сообщении говорится, что в магазине изменился ассортимент и цены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Продолжительное время магазин был закрыт. Как ранее писал «Ъ», компания решила уйти из России и искала покупателей на часть своих магазинов в РФ. В прошлом году управляющая компания «Итс-групп» (принадлежит сыновьям владельцев екатеринбургского ТРЦ «Гринвич») подавала исковое заявление в Арбитражный суд Москвы к бренду Levi's. УК пыталась взыскать более $133 тыс. Но в феврале этого года суд прекратил производство по делу.

Ранее суд также прекратил производство по всем исковым заявлениям управляющей компании «Гринвича» к известным брендам, входящим в группу Inditex (Zara Home, Massimo Dutti, Stradivarius, Oysho и другие). Исковые заявления касались оплаты аренды помещений в ТРЦ.

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