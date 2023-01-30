Магазины задержались в ТЦ

Арбитражный суд Москвы прекратил производство по всем исковым заявлениям управляющей компании екатеринбургского ТРЦ «Гринвич» к известным брендам, входящим в группу Inditex (Zara Home, Massimo Dutti, Stradivarius, Oysho и другие), магазины которых ранее работали в торговом центре. Судебные разбирательства на общую сумму более 30 млн рублей касались долга по арендным платежам, который накопился с марта — после закрытия точек из-за начала военной спецоперации РФ на Украине. По мнению юристов, представители ТЦ предпочли прекратить производства в связи с продажей российского бизнеса Inditex и последующим покрытием долгов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В конце августа — начале сентября прошлого года управляющая компания «Итс-групп» (принадлежит сыновьям владельцев ТРЦ «Гринвич» Погребинскому и Заводовскому) подала шесть исковых заявлений в Арбитражный суд Москвы к брендам группы Inditex. Так, иски были поданы к ООО «Зара Хом СНГ» (Zara Home), «Пулл энд Беар СНГ» (Pull&Bear), «Ойшо СНГ» (Oysho), «Бершка СНГ» (Bershka), «Страдивариус СНГ» (Stradivarius) и ООО «Массимо Дутти» (Massimo Dutti). Все они касались долгов за аренду помещений в «Гринвиче», где работали и потом закрылись эти магазины.

Суммарно по всем заявлениям УК торгового центра пыталась отсудить $477,8 тыс. (около 33 млн руб.). Самый большой долг, согласно материалам суда, был у «Массимо Дутти» — $133,5 тыс., наименьший у «Зара Хом СНГ» — $42,3 тыс. Как указано в картотеке арбитражного суда, по всем заявлениям было вынесено решение о прекращении производства. Последнее судебное заседание прошло в понедельник, 30 января, по иску к «Бершка СНГ».

Напомним, испанская компания Inditex объявила о приостановке работы всех магазинов и онлайн-платформ в России 5 марта 2022 года на фоне начавшейся специальной военной операции РФ на Украине. В России работали 502 магазина группы. Как ранее сообщал «Ъ», на долю российского рынка приходилось около 8,5% мировой прибыли компании.

Торгово-развлекательный центр «Гринвич» является одним из крупнейших ТРЦ на Урале, принадлежит бизнесменам Константину Погребинскому и Игорю Заводовскому (также владеют ТЦ «Пассаж» в Екатеринбурге). Первая очередь ТРЦ была построена в октябре 2004 года, сейчас действует пять очередей, которые объединены в единое пространство. Согласно данным сайта ТРЦ, в «Гринвиче» располагаются около 300 магазинов, кинотеатр, фуд-маркер, гипермаркет, рестораны и др. В день торговый центр посещают в среднем 52 тыс. человек и 1,5 млн в месяц. С начала СВО ТЦ покинули многие иностранные бренды, некоторые места заняли новые бренды. Несмотря на уход известных компаний, по итогу лета ТРЦ поставил собственный рекорд по посещаемости.

Помимо исков к брендовым магазинам Inditex структуры «Гринвича» взыскивали долги за аренду с ООО «Леви штраусс Москва» (бренд Levi's, суды еще идут), с дистрибутора одежды МФК «Джамилько» по арендной плате магазина Marc O'Polo (отсужено $152,8 тыс.), РПК «Шопдизайн» (косметика Mixit, отсужено $164 тыс.), ООО «Кофе Сирена» (Starbucks, производство прекращено) и других партнеров.

В торговом центре суды не комментируют. По мнению экспертов, прекращение производства может быть связано с продажей российской части бизнеса испанской fashion-группы Inditex — компания Daher Group. По данным «Ъ», новый владелец планирует открыть первые магазины в России под собственными брендами уже весной.

«Можно предположить, что прекращение производства по судебным делам по искам УК связано с отказом истца от исков в связи с оформлением продажи брендов в России,— считает адвокат, советник практики разрешения споров и банкротства BGP Litigation Руслан Петручак.— Иски направлены на взыскание с арендаторов задолженности по арендной плате и иным платежам перед арендодателем. В связи с этим можно сделать вывод, что ответчики погасили задолженность перед истцом, так как прекращение производства по делу в результате принятия судом отказа от иска препятствует в дальнейшем обратиться с аналогичным иском. Скорее всего, погашение задолженности входило в условия сделки по продаже брендов в России. В результате задолженность была погашена либо силами продавца брендов (самими арендаторами), либо покупателем».

Руководитель екатеринбургского офиса юрфирмы «Арбитраж.ру» Артем Комсюков отметил, что суды прекратили производство по делам, так как ответчики в добровольном порядке удовлетворили все требования представителей «Гринвича».

«Между тем, пока иностранные компании не освобождают занимаемые помещения, арендодатели будут и дальше взыскивать арендную плату — для них нет разницы, работает магазин или нет. Главное, что он занят арендатором»,— прокомментировал Артем Комсюков.

Господин Петручак отметил, что для торговых центров возможность продолжить сотрудничество с крупными арендаторами является приоритетной, и в случае продажи брендов в России ожидать большой волны новых исков по аренде не стоит.

Мария Игнатова