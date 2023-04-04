Следующее предварительное заседание по делу Трампа пройдет 4 декабря

Следующее очное слушание по делу экс-президента США Дональда Трампа назначено на 4 декабря текущего года, передает CNN. Начало рассмотрения дела ожидается в январе 2024 года, сообщает AFP со ссылкой на слова судьи уголовного суда Нью-Йорка.

30 марта жюри присяжных в суде Нью-Йорка вынесло обвинительное заключение по делу о причастности Дональда Трампа к нецелевому расходованию средств на президентскую кампанию 2016 года.

Ранее сегодня, 4 апреля, экс-президента взяли под арест. Во время судебного заседания в Нью-Йорке он заявил о своей невиновности по всем 34 пунктам обвинения. Позднее Дональд Трамп покинул суд после предъявления обвинений, с него был снят арест. Ожидается, что после возвращения во Флориду Дональд Трамп выступит с официальным заявлением.

Прокуратура Манхэттена опубликовала обвинительное заключение по делу экс-президента. Ему предъявлены обвинения по 34 пунктам в фальсификации деловой документации первой степени с целью сокрытия от избирателей компромата и незаконной деятельности до и после президентских выборов 2016 года.

Подробности — в публикации «Ъ» «Дональду Трампу повышают рейтинги в судебном порядке».

Эрдни Кагалтынов