Прокуратура Манхэттена опубликовала обвинительное заключение по делу Трампа

Экс-президенту США Дональду Трампу предъявлены обвинения по 34 пунктам в фальсификации деловой документации первой степени с целью сокрытия от избирателей компромата и незаконной деятельности до и после президентских выборов 2016 года, следует из обвинительного заключения, опубликованного на сайте прокуратуры Манхэттена.

Согласно обвинительному заключению, господин Трамп с августа 2015 года по декабрь 2017 года несколько раз совершал выплаты с целью скрыть компрометирующую информацию. Эти финансовые операции экс-президент скрыл с помощью фальсификаций деловых документов. В общей сложности в документацию было внесено 34 ложные записи, сообщили в прокуратуре.

Обвинительное заключение сообщает о следующих выплатах:

компания American Media Inc. (AMI) выплатила $30 тыс. бывшему швейцару Trump Tower, который утверждал, что ему известно о внебрачном ребенке господина Трампа;

AMI заплатила $150 тыс. женщине, которая утверждала, что у нее были сексуальные отношения с экс-президентом. По информации прокуратуры, платеж был осуществлен через подставную компанию. Истинное назначение выплаты компания скрыла с помощью фальсификаций. Позднее в AMI в рамках соглашения с федеральными прокурорами признали незаконность платежа;

за 12 дней до президентских выборов 2016 года советник господина Трампа Майкл Коэн перевел $130 тыс. адвокату актрисы фильмов для взрослых Сторми Дэниелс, чтобы она молчала об интимной связи с будущим президентом. Господин Коэн осуществил платеж через подставную компанию, финансируемую банком в Манхэттене. Впоследствии он признал себя виновным в осуществлении незаконных взносов в ходе избирательной кампании и отбыл тюремный срок, уточнили в прокуратуре.

Кроме того, в обвинительном заключении говорится, что после выигранных выборов, господин Трамп возместил расходы Майкла Коэна через трастовый фонд Donald J. Trump Revocable Trust. В общей сложности тогдашний президент выписал ему 11 чеков, под каждым из которых стоит подпись господина Трампа, сообщает прокуратура.

30 марта жюри присяжных в суде Нью-Йорка вынесло обвинительное заключение по делу о причастности Дональда Трампа к нецелевому расходованию средств на президентскую кампанию 2016 года. Ранее сегодня, 4 апреля, экс-президента взяли под арест. Во время судебного заседания в Нью-Йорке он заявил о своей невиновности по всем 34 пунктам обвинения. Позднее Дональд Трамп покинул суд после предъявления обвинений, с него был снят арест. Ожидается, что после возвращения во Флориду Дональд Трамп выступит с официальным заявлением.

Подробности — в публикации «Ъ» «Дональду Трампу повышают рейтинги в судебном порядке».

Эрдни Кагалтынов