Подавшему в суд на организаторов концерта Канье Уэста воронежцу вернули 132 тысячи за билеты

В интервью воронежскому изданию 36ON господин Садовников сообщил: «Мы заявили также требования о неустойке, которая на момент возврата денежных средств уже составляет 180 тыс. руб. и продолжает начисляться до фактического исполнения решения. <...> Еще раз уточнили требования о моральном ущербе в размере 30 тыс. руб., возможно, в будущем они будут увеличены, и о 50% штрафе, на который имеем право по закону».