Подавшему в суд на организаторов концерта Канье Уэста воронежцу вернули 132 тысячи за билеты
Подавшему в суд воронежцу вернули 132 тысяч за билеты на концерт Канье Уэста
09.10.2026, 18:12
Столичный организатор несостоявшегося выступления Канье Уэста в Санкт-Петербурге — ООО «Сэй эдженси» (Say Agency) — выплатил 132 тыс. руб. жителю Воронежа Евгению Рассказову, который первым в России подал иск к компании. Об этом со ссылкой на представителя заявителя Алексея Садовникова сообщает ТАСС. Предварительное судебное заседание состоялось 9 октября в Центральном районном суде Воронежа.
Истцу вернули номинальную стоимость четырех приобретенных билетов 5 октября. Однако сервисный сбор в размере 13,2 тыс. руб. покупатель так и не получил. Из-за этого суд привлек к процессу билетного оператора ООО «Интикетс» в статусе соответчика. Параллельно заявитель уточнил и расширил финансовые претензии.
В интервью воронежскому изданию 36ON господин Садовников сообщил: «Мы заявили также требования о неустойке, которая на момент возврата денежных средств уже составляет 180 тыс. руб. и продолжает начисляться до фактического исполнения решения. <...> Еще раз уточнили требования о моральном ущербе в размере 30 тыс. руб., возможно, в будущем они будут увеличены, и о 50% штрафе, на который имеем право по закону».
В Центральном районном суде Воронежа и сам Алексей Садовников на звонки «Ъ-Черноземье» не ответили.
Выступления американского исполнителя на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге планировались на 10 и 11 октября, однако 30 сентября Say Agency официально объявило об их отмене. Третьим лицом к разбирательству привлечено управляющее стадионом ООО «Зенит-Арена».
В конце августа в Коминтерновский районный суд Воронежа поступил еще один иск к организаторам концерта. Законный представитель несовершеннолетнего Елисея Шиповского Алексей Шиповский потребовал от ООО «Сэй эдженси» и ООО «Интикетс» вернуть 180 тыс. руб., потраченных на покупку шести билетов. Заявление принято к производству, судебное заседание по делу назначено на 21 октября.