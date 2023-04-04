Трамп покинул суд после предъявления обвинений

Уголовный суд Манхэттена в Нью-Йорке 4 апреля выдвинул против бывшего президента США Дональда Трампа уголовные обвинения по 34 пунктам, сообщает телеканал CNN. Экс-президент пробыл в суде около двух часов, это время он находился под арестом. Дональд Трамп стал первым экс-президентом со статусом арестанта. После того как он покинул зал суда, арест был снят.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Eduardo Munoz, Reuters Дональд Трамп

Фото: Eduardo Munoz, Reuters

Среди предъявленных господину Трампу обвинений — нецелевое расходование средств на избирательную кампанию и использование поддельной финансовой отчетности бизнес-проектов. Дональд Трамп все обвинения отрицает.

Основное обвинение в отношении Дональда Трампа связано с нецелевым расходованием средств на президентскую кампанию 2016 года. По данным следствия, он заплатил $130 тыс. из избирательного фонда порноактрисе Сторми Дэниелс за молчание о связи с ней.

Дональд Трамп считает обвинение «политическим преследованием». Его защита настаивает, что он не вступал в связь с порноактрисой. Ожидается, что после возвращения во Флориду Дональд Трамп выступит с официальным заявлением.

Подробности — в публикации «Ъ» «Дональду Трампу повышают рейтинги в судебном порядке».