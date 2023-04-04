Трамп в суде отказался признать обвинения по всем 34 пунктам

Бывший президент США Дональд Трамп во время судебного заседания в Нью-Йорке заявил о своей невиновности по всем 34 пунктам обвинения, включая фальсификацию деловой документации, передает Reuters. Ожидается, что после предъявления обвинений господина Трампа отпустят до следующего заседания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Andrew Kelly/PoolSeth Wenig/Pool, Reuters Фото: Andrew Kelly/PoolSeth Wenig/Pool, Reuters

Основное обвинение в отношении Дональда Трампа касается его причастности к нецелевому расходованию средств на президентскую кампанию 2016 года. Следствие утверждает, что он выплатил $130 тыс. из избирательного фонда порноактрисе Сторми Дэниелс, чтобы та умолчала о связи с ним.

Сам Дональд Трамп считает обвинение «политическим преследованием». Он и его защита настаивают, что личных отношений у господина Трампа с порноактрисой не было. По возвращении во Флориду после заседания Дональд Трамп, как ожидается, выступит с официальным заявлением.

Подробности — в публикации «Ъ» «Дональду Трампу повышают рейтинги в судебном порядке».

Лусине Баласян