Трамп в суде отказался признать обвинения по всем 34 пунктам

Бывший президент США Дональд Трамп во время судебного заседания в Нью-Йорке заявил о своей невиновности по всем 34 пунктам обвинения, включая фальсификацию деловой документации, передает Reuters. Ожидается, что после предъявления обвинений господина Трампа отпустят до следующего заседания.
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Основное обвинение в отношении Дональда Трампа касается его причастности к нецелевому расходованию средств на президентскую кампанию 2016 года. Следствие утверждает, что он выплатил $130 тыс. из избирательного фонда порноактрисе Сторми Дэниелс, чтобы та умолчала о связи с ним.
Сам Дональд Трамп считает обвинение «политическим преследованием». Он и его защита настаивают, что личных отношений у господина Трампа с порноактрисой не было. По возвращении во Флориду после заседания Дональд Трамп, как ожидается, выступит с официальным заявлением.
Подробности — в публикации «Ъ» «Дональду Трампу повышают рейтинги в судебном порядке».