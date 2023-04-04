Басманный суд Москвы на два месяца арестовал Дарью Трепову, обвиняемую по делу о теракте в Петербурге

Басманный суд Москвы арестовал Дарью Трепову на 2 месяца, обвиняемую в теракте в Санкт-Петербурге, при котором погиб военкор Владлен Татарский. Под стражей она пробудет до 2 июня 2023 года. Для избрания меры пресечения девушку этапировали из Петербурга в Москву.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Избрание меры пресечения Дарье Треповой, задержанной по подозрению в причастности ко взрыву в кафе «Стрит-бар» в Санкт-Петербурге и убийству военного корреспондента Владлена Татарского, в Басманном районном суде.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Избрание меры пресечения Дарье Треповой, задержанной по подозрению в причастности ко взрыву в кафе «Стрит-бар» в Санкт-Петербурге и убийству военного корреспондента Владлена Татарского, в Басманном районном суде.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Ей предъявили обвинение по ч. 3 ст. 205 УК РФ и ч. 4 222.1 УК РФ (террористический акт, совершенный организованной группой и повлекший умышленное причинение смерти человеку, а также незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой). Судебное заседание по ходатайству следствия закрыли от прессы из-за тайны и данных соучастников.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что главное следственное управление СК России предъявило обвинение Дарье Треповой. По данным следствия, девушка 2 апреля «выполняя указания лиц, действовавших с территории Украины», принесла в кафе «Стрит фуд бар №1» на Университетской набережной статуэтку, в которой находились взрывчатые вещества. Бюст она передала военкору Татарскому, который погиб в результате взрыва. Пострадали более 30 человек.

Бомбу Дарье Треповой передал таксист в Москве. Она отмечала, что «догадывалась о чем-то плохом» в посылке, но что именно она несет ей «конкретно не говорили». Бомба была активирована на расстоянии, в нее была зашита сим-карта.

Чем известен погибший военкор Владлен Татарский 2 апреля 2023 года в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге произошел взрыв. Погиб военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин). Подробности его биографии — в материале «Ъ». Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Военкор Владлен Татарский (Максим Фомин)

Фото: Страница Владлена Татарского в Telegram Военкор Владлен Татарский (Максим Фомин)

Фото: Страница Владлена Татарского в Telegram Фомин Максим Юрьевич родился 25 апреля 1982 года в Макеевке Донецкой области (ныне — ДНР). После окончания школы работал на шахте. Через несколько лет открыл бизнес по продаже мебели. По его собственным словам, взял кредиты для расширения предприятия, но магазины не приносили достаточной прибыли. В декабре 2011 года, по его рассказу, вместе с друзьями ограбил банк. Был арестован и осужден, отбывал наказание в колонии в Горловке. Летом 2014 года рядом с колонией шли бои. 27 августа 2014 года Максим Фомин сбежал из колонии и вступил в ополчение, участвовал в боевых действиях с позывным Профессор. Позже был снова арестован, так как юридических оснований для его освобождения не было. Однако был помилован главой ДНР Александром Захарченко. Служил под началом полевого командира Игоря Безлера. Затем попал в подразделение «Витязь». После преобразования ополчения в народную милицию (НМ) и до конца 2014 года служил в разведроте четвертой бригады НМ ЛНР. Весной 2015 года попал в батальон «Восток», в составе которого провоевал год. В 2017 году заключил контракт с НМ ЛНР. Служил в батальонной разведке. В народную милицию ДНР его не брали из-за судимости. В 2019 году уволился с военной службы. Переехал в Москву и под именем Владлен Татарский начал вести собственную группу во «ВКонтакте» и Telegram-канал, освещая события в Донбассе (псевдоним выбрал в честь героя романа Виктора Пелевина «Generation "П"»). В начале февраля 2022 года вернулся на службу в батальон «Восток». Управлял дронами, делал расчеты для БПЛА. Кроме того, освещал СВО в качестве военного корреспондента в соцсетях. 30 сентября 2022 года присутствовал на церемонии подписания Владимиром Путиным указа о присоединении к России ДНР, ЛНР, Херсонской области и Запорожья. Выходя из зала, заявил: «Всех победим, всех убьем, всех, кого надо, ограбим, все будет, как мы любим». У Telegram-канала «Владлен Татарский» около 563 тыс. подписчиков, в группе «ВКонтакте» — 21 тыс. Максим Фомин является автором книг «Бег», «Война» и «Медитация».

«Ъ-СПб» после теракта в кафе на Университетской набережной просил глав парламентских фракций петербургского ЗакСа об их отношении к произошедшему и о возможности усиления мер безопасности в городе.

Подробнее – в материале «Такие вещи должны пресекаться до их исполнения».

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