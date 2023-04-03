«Такие вещи должны пресекаться до их исполнения»

После теракта в кафе на Университетской набережной, в результате которого погиб военкор Максим Фомин (псевдоним — Владлен Татарский) и было ранено более 30 человек, «Ъ-СПб» опросил глав парламентских фракций петербургского ЗакСа об их отношении к произошедшему и о возможности усиления мер безопасности в городе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Вице-спикер Законодательного Собрания и глава парламентской фракции партии «Справедливая Росиия — За правду» Марина Шишкина сказала, что «у терроризма всегда и везде одинаковое лицо, с какой бы целью и под каким бы предлогом он ни совершался». «Страдают невинные люди, это совершенно неоправданная жестокость. И не дай бог, чтобы такая ситуация произошла вновь»,— сообщила депутат.

Глава фракции «Единая Россия» Павел рассказал, что он молится за здоровье пострадавших и передает свои соболезнования семье военкора и его близким.

«Я молюсь о тех раненых, которые находятся сейчас на операционных столах. Прошу Господа, чтобы он управил руки врачей. Самое главное, чтобы жертв больше не было. Я соболезную супруге погибшего, знаю, что у него осталось трое детей. Все это просто кошмар! Я надеюсь, что те "люди", которые причастны к этому террористическому акту, понесут ответственность»,— заявил депутат. По его мнению, целью теракта был не столько сам военкор, сколько петербуржцы. Преступники хотели напугать горожан и убить как можно больше людей.

«Вы понимаете какая ситуация? Они не убивали Владлена Татарского — они пытались убить десятки петербуржцев. Вы ведь знаете, что до этого в соцсетях были призывы — приходите как можно больше народу, будут споры мнений, жаркая дискуссия. Они сделали все возможное, чтобы как можно больше народу пришло, пострадало. Я уверен, что если б у этих людей (убийц военкора.— Ъ-СПб) была возможность притащить больше взрывчатки, чтобы весь дом сложился, как карточный, они бы это сделали»,— считает Павел Крупник.

Глава фракции КПРФ Роман Кононенко так же, как и коллеги, выразил соболезнования пострадавшим и семье погибшего. По мнению депутата, теракт стал «тревожным звонком» для безопасности петербуржцев и патриотов, а полиции надо тщательно следить «за российскими либералами».

«Это деяние, совершенное общеопасным способом, и по счастливой случайности на данный момент никто, кроме Максима Фомина, не погиб. То, что произошло, свидетельствует о том, что террористические спецслужбы неонацистского государства Украина и неонацистского режима украинского — я бы даже не стал называть это государством — они сошлись в едином экстазе, угаре с определенной частью нашей либеральной оппозиции. Мы видели первый случай, когда эти самые либералы, которые по-настоящему Россию ненавидят, перешли от слов к делу. И это очень тревожный звоночек»,— говорит Роман Кононенко.

По мнению Дмитрия Павлова, главы парламентской фракции партии «Новые люди», теракт страшен еще и тем, что убитый был патриотом и погиб за свои убеждения. Благодаря слаженной работе правоохранителей ситуацию удалось быстро взять на контроль, оперативно оказать медицинскую помощь всем пострадавшим, а также схватить подозреваемую. Политик настаивает, что вместо терактов людям необходимо научиться вести дискуссии.

«Здесь же еще важна сама личность убитого. Если человек не согласен с его позицией, это ведь не значит, что нужно взрывать кафе. Получается, что девушка была не согласна или кто-то ее науськал, но она стала бoльшим демоном, чем то, с чем она была не согласна. Она стала террористом. Это клеймо. Вероятно, чего-то недоглядели с воспитанием. Молодая ведь девушка. Это вопрос ведения дискуссии. А тут еще люди пострадали. Это последнее дело. Человек погиб за свои убеждения. Не на передовой, с которой он вещал, а в центре города, где мирная жизнь… Это какое-то безумие»,— сообщил Дмитрий Павлов.

Глава фракции ЛДПР Павел Иткин в разговоре с «Ъ-СПб» сообщил, что нашим правоохранителям стоит брать пример с полиции Израиля, где из-за сложной геополитической ситуации «очень серьезные меры безопасности». По его мнению, сейчас Петербург может ждать вынужденное усиление работы силовиков.

«Форма террора — это самая негативная форма взаимодействия, отстаивания каких-либо вещей. Здесь не может быть оправданий, восхищений. Все это очень плохо, грустно и ненормально. Органы госвласти и так достаточно регулярно напоминают о правилах безопасности. С другой стороны, люди постоянно кричат об очередном ужесточении мер на ровном месте. Но, как показывает жизнь, это все не пустые слова. В современных реалиях, с учетом персоналий и места, конечно, здесь есть определенные недоработки правоохранительных органов и тех, кто отвечает за нашу безопасность. Такие вещи должны пресекаться до их исполнения»,— считает политик.

Глава парламентской фракции от партии «Яблоко» Александр Шишлов сейчас в отпуске, дозвониться до него не удалось. Позицию фракции за него «Ъ-СПб» рассказал замглавы фракции Борис Вишневский. Он выразил соболезнования всем пострадавшим в теракте.

«Мы осуждаем терроризм независимо от того, кто является его объектом. Террор в отношении гражданских лиц особенно отвратителен. Глубокое беспокойство у меня вызывает то, что это уже используется для нагнетания ненависти. Еще нет никакой информации о проведении хоть какого-то расследования, но уже масса публичных персон назначила виновных и уже призывает к мести и расправам»,— отметил Борис Вишневский.

Екатерина Рязанова