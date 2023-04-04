СК России предъявил Дарье Треповой обвинение

Главное следственное управление СК России предъявило обвинение Дарье Треповой, задержанной по подозрению в убийстве военкора Максима Фомина (Владлена Татарского), сообщили 4 апреля в пресс-службе СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Избрание меры пресечения Дарье Треповой в Басманном суде в Москве

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Избрание меры пресечения Дарье Треповой в Басманном суде в Москве

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Девушку обвинили в террористическом акте, совершенном организованной группой и повлекшем умышленное причинение смерти человеку, а также незаконном ношении взрывчатых устройств, совершенное организованной группой (п. «б» ч. 3 ст. 205, ч. 4 ст. 222.1 УК РФ). В настоящий момент она находится в Басманном суде Москвы для избрания меры пресечения.

По данным следствия, 2 апреля Трепова, «выполняя указания лиц, действовавших с территории Украины», принесла в кафе «Стрит фуд бар №1» на Университетской набережной статуэтку, в которой находились взрывчатые вещества. Бюст она передала военкору Татарскому, который погиб в результате взрыва.

По статье о совершении террористического акта обвиняемому лицу может грозить наказание вплоть до пожизненного заключения, однако, согласно ст. 57 УК РФ, такой срок не может назначаться женщинам.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что бомбу для взрыва в Петербурге Дарье Треповой передал таксист в Москве. Ее она получила по заданию от «куратора».

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