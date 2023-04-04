Бомбу для взрыва в Петербурге Дарье Треповой передал таксист в Москве

Взрывное устройство, которым была начинена статуэтка, убившая военкора Владлена Татарского в Санкт-Петербурге, передали Дарье Треповой в Москве. «Тайную вещь» она получила по заданию от «куратора», пишет «Фонтанка» со ссылкой на детали опроса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия взрыва в кафе на Университетской набережной в Петербурге, при котором погиб военкор Владлен Татарский.

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Последствия взрыва в кафе на Университетской набережной в Петербурге, при котором погиб военкор Владлен Татарский.

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Указания девушка получала в рамках проверки, наградой должны были стать авиабилеты из Пулково в Узбекистан, а также помощь в переезде в Киев. Взрывчатку передавали через посредников. Дарья Трепова отмечала, что «догадывалась о чем-то плохом» в посылке, но что именно она несет ей «конкретно не говорили». Бомба была активирована на расстоянии, в нее была зашита сим-карта.

Напомним, что меру пресечения Дарье Треповой будут избирать в Басманном суде Москвы. Ее уже этапировали в столицы.

«Ъ-СПб» после теракта в кафе на Университетской набережной просил глав парламентских фракций петербургского ЗакСа об их отношении к произошедшему и о возможности усиления мер безопасности в городе.

Подробнее – в материале «Такие вещи должны пресекаться до их исполнения».

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