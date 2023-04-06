Правила игры в международные расчеты пытается понять руководитель банковской группы Ксения Дементьева

В середине февраля в ЦБ появился новый департамент организации международных расчетов (см. “Ъ” от 16 февраля), а 5 апреля возглавивший его Михаил Ковригин выступал на съезде Ассоциации российских банков (АРБ). Именно он мог бы внести ясность в ситуацию с расчетами, предупредить или успокоить рынок в условиях санкций и, что еще хуже, прямых и жестких заявлений о наказаниях за помощь в их обходе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ксения Дементьева

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Ксения Дементьева

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Теперь даже самые отважные финансовые организации и даже регуляторы дружественных стран поняли серьезность намерений США и ЕС, а налаженные еще недавно связи стали рваться. Чего стоит только недавнее решение Центробанка ОАЭ аннулировать лицензию МТС-банка, состоявшееся спустя месяц после введения против него санкций. Раньше столь быстро действительно дружественные страны свои позиции не меняли, а партнеры не отказывались друг от друга из-за риска вторичных санкций, хотя он существовал с 2014 года.

Но Михаил Ковригин вместо прояснения ситуации ограничился по большей части крылатыми выражениями. «Нас спрашивают, как выстроены расчеты и куда обращаться... Где скоком, где лётом, где бочком, а где и ползком»,— расплывчато ответил глава департамента.

Ну то есть кто как смог, так и устроился. Например, у Сбербанка немало зарубежных партнеров, готовых работать с ним, несмотря на статус и риски вторичных санкций. И банк активно составляет конкуренцию системам денежных переводов, ни одна из которых, как ни странно, пока не попала под санкции.

Впрочем, такими выдающимися результатами могут похвастаться немногие. В ЦБ обращаются небольшие банки с базовой лицензией, жалуясь, что просьбы о сотрудничестве отправили в полсотни иностранных банков-корреспондентов, но никто не ответил, честно рассказал сам господин Ковригин.

У мегарегулятора для этих несчастных тоже, видимо, нашлись лишь философские рекомендации: «Великие возможности приходят ко всем, но многие не знают, что встретились с ними… Бери всегда ношу по себе, чтоб не кряхтеть при ходьбе». Но, заметив озадаченность на лицах банкиров, перешел на более понятный им язык: «Выходить на рынок международных отношений... надо быть к этому готовым, это должны быть и технологии, и банальное понимание, как работает контрагент».

Лучше всех, признал господин Ковригин, между тем дела обстоят у бизнеса, к которому ЦБ прямого отношения не имеет. «Бизнес за последний год протоптал разные тропки к партнерам... Мы процесс наблюдаем»,— пояснил он. Вероятно, и банкирам предлагается использовать ту же стратегию.