Сотрудничество по расчету

В среду Банк России сообщил о создании нового департамента — организации международных расчетов. Департамент будет заниматься «вопросами, которые приобрели особую актуальность в условиях санкций». В первую очередь это увеличение числа стран, подключенных к системе передачи финансовых сообщений (СПФС) — российский аналог SWIFT. ЦБ ожидает, что в 2023 году оно достигнет 18 — плюс три страны. В первую очередь речь идет о странах ШОС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ксения Дементьева

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Ксения Дементьева

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

В условиях ухода из России основных международных платежных систем (Visa и Mastercard) не менее актуальная задача — расширение географии приема карт «Мир» и системы быстрых платежей (СБП) за рубежом. Особенно обострилась ситуация после того, как в середине сентября OFAC опубликовало разъяснение, согласно которому финансовые институты не из США, заключая соглашения с оператором ПС «Мир», рискуют оказаться вовлеченными в действия по обходу американских санкций. После этого принимать карты «Мир» полностью или частично перестали банки Турции, Казахстана, Узбекистана и Киргизии. Сейчас информация о странах, где принимаются карты «Мир», недоступна, на начало сентября таких стран было 14.

Особую актуальность вопросы прямых расчетов как граждан, так и бизнеса приобретают в связи с обострением риторики западных регуляторов. Так, на этой неделе стало известно, что администрация США рассматривает возможность санкций против связанных с РФ банков (участников международных расчетов). А ЕС обсуждает введение санкций российских банков из числа крупнейших — Альфа-банка, Росбанка, «Тинькофф».

Все это заставляет ЦБ взглянуть на международное сотрудничество с другой стороны. Сейчас в Банке России указанным вопросом в практической части занимается департамент национальной платежной системы, в общей — департамент международного сотрудничества (будет упразднен 1 сентября 2023 года).

При этом, судя по новостной повестке, роль ЦБ в переговорах о международных расчетах на самом деле не слишком значительна. В основном достижением договоренностей занимается МИД. Финансовый регулятор вступает в игру на этапе реализации взаимодействия.

Прямой контакт регуляторов, учитывая, что речь идет о взаимодействии на уровне стран, может облегчить и ускорить переговорный процесс, уверены банкиры. ЦБ, конечно, обещает позаботиться и об участниках рынка, обеспечив развитие корреспондентских отношений российских банков с контрагентами из «дружественных» стран. Однако с этим даже у санкционных банков дело и так обстоит неплохо, тут лучшая помощь — «не мешать», сходятся во мнении мои собеседники на рынке.