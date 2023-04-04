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Коммерсантъ FM
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«Северному потоку» обновили страховку

О чем говорит такое решение немецких компаний

Немецкие компании возобновили страхование «Северного потока-1». В Кремле отказались считать это позитивным сигналом. Речь идет о контрактах с Allianz и Munich Re. Как сообщает Reuters со ссылкой на пять источников, страховой полис может покрыть ущерб, полученный из-за приостановки работы газопровода, и затраты на его ремонт.

Фото: Michael Sohn / AP

Фото: Michael Sohn / AP

Немецкие компании допускают, что в будущем поставки возобновят, рассказывает корреспондент “Ъ FM” в Германии Андрей Урбан: «Немецкий бизнес не исключает, что в будущем, когда конфликт на Украине завершится, можно будет отремонтировать "Северный поток" и возобновить поставки. Никакой поддержки у правительства он не находил. Официальный Берлин еще в прошлом году заявил о решении полностью отказаться от закупок энергоносителей из России.

Reuters: немецкие компании возобновили страхование поврежденного взрывом «Северного потока»

Теперь он не стал возражать против обновления страховых полисов по "Северному потоку-1". Представитель Министерства экономики заявил журналистам, что возобновление контрактов не следует трактовать как изменение позиции федерального правительства, то есть, по его словам, поддержка проекта осталась в прошлом. Во всяком случае, из крупных перестраховочных компаний, таких как Lloyd's of London и Zurich, которые в прошлом оформляли подобные страховки, пока никто не заявлял о готовности обновить полисы.

Труба в Балтийском море может снова начать работу. Для этого ее сначала нужно законсервировать. Тут интересно заявление премьер-министра Саксонии Михаэля Кречмера. Еще в марте он призвал правительство гарантировать сохранность обоих "Северных потоков". На саму консервацию, по оценкам энергетических экспертов, необходимо будет потратить порядка €100 млн. Но это не такая уж большая сумма с учетом того, что строительство "Северного потока-1" обошлось почти в €8 млрд, а "Северного потока-2" — в €9 млрд».

“Ъ FM” спросил пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, стоит ли надеяться на возобновление поставок по трубопроводу. В ответ он призвал избегать излишнего оптимизма:

«Я бы воздержался от каких-то излишне оптимистических заключений в этой связи. Очень внимательно наблюдаем за ситуацией.

По-прежнему убеждены, что необходимо обеспечить транспарентное и с участием всех заинтересованных сторон международное разбирательство и расследование тех террористических актов, которые привели к разрушению этой важной магистрали. И также сохраняем свою убежденность в том, что это трубопроводная инфраструктура, которая крайне важна для энергетической безопасности Европы».

На самом деле возобновление контрактов в интересах немецкого бизнеса, но вряд ли страховые компании смогут публично это признать, считает генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов: «Это может означать, что в реальности, несмотря на кажущееся единое мнение немецких официальных властей относительно энергетической политики, определенный раскол есть.

Кремль призвал воздержаться от надежд на скорое возобновление поставок по «Северному потоку»

Политики говорят о том, что они уже решили газовые проблемы Германии и в целом Европейского союза. Какой был уровень падения потребления газа в высокий сезон прошлого года? 20% по сравнению с пятилетними средними значениями. Это, конечно, сказывается на эффективности и конкурентоспособности немецкой промышленности. Уже есть случаи, как немецкий бизнес релоцируется в Соединенные Штаты.

Совершенно очевидно, что у предпринимателей есть серьезные опасения по поводу выживания. Думаю, что страховые компании начнут всячески заявлять, что их неправильно поняли. Скорее всего, теневой переговорный процесс говорит о том, что сейчас будут подписаны страховочные контракты, а немецкие страховщики заплатят за восстановление. Публично все это будет отрицаться».

По данным СМИ, до 2022-го Германия ежегодно получала более половины необходимого ей природного газа из России. Расследование взрывов на газопроводах с прошлой осени ведут Берлин, Стокгольм и Копенгаген. В конце марта Совбез ООН не поддержал резолюцию России о создании международной комиссии по выяснению причин инцидента.

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Сабина Адлейба, Илья Сизов

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