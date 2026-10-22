Не только мешает, но и помогает

«Волнение перед контрольной по математике и непокидающее беспокойство не одно и то же. Но большинство существующих методик их смешивают или измеряют отдельно. Модульный подход учитывает и общую, и специфическую предрасположенность к волнению — мы опираемся при этом не только на опросники, но и на поведенческие эксперименты с использованием нейрофизиологии. Такая оценка помогает точнее понять, с чем именно связаны трудности человека и на что направлять поддержку»,— объясняет Евгения Аленина.