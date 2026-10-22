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Выпуск газеты №196«Ъ» Газета
Власть

Русский с китайцем судьи навек

Игорь Краснов продолжает знакомство с китайским опытом цифровизации правосудия
Второй день рабочего визита в Китай председатель Верховного суда (ВС) России Игорь Краснов снова посвятил изучению достижений коллег в области цифровизации судебной системы. 22 октября он побывал в Финансовом суде Пекина, где искусственный интеллект помог ему оценить потенциальный исход судебного дела. Шансы истца на победу оказались средними, но главу ВС больше интересовали сроки рассмотрения дел.

Александр Шашков / ТАСС

Второй день своего визита Игорь Краснов начал с посещения Финансового суда Пекина — специализированного судебного органа, созданного в 2021 году в рамках национальной финансовой стратегии и продвижения «здорового развития экономики». Суд специализируется на финансовых и коммерческих спорах, а также административных делах, связанных с финансами. Как подчеркнула председатель суда Чжанг Вэн, именно он рассматривает все иски к четырем национальным финансовым регуляторам. Также Финансовый суд уполномочен заниматься трансграничными спорами (включая ситуации, где речь идет о нарушении прав китайских инвесторов) и уже рассмотрел 1331 дело с участием иностранных представителей 49 стран, в том числе 33 государств—участников инициативы «Один пояс — один путь» (пять из этих дел непосредственно связаны с Россией).
Помимо прочего, добавила госпожа Чжанг, ее суд уполномочен оказывать правовую помощь коллегам в расследованиях, связанных с финансовыми активами на территории Китая. Одно такое обращение — в отношении китайских активов некоего россиянина — поступило от председателя городского суда Санкт-Петербурга господина Лакова, напомнила судья.
Она явно хорошо подготовилась: председатель горсуда Санкт-Петербурга Алексей Лаков, как и председатель Мосгорсуда Михаил Птицын, сопровождает председателя ВС в этой поездке.
Игорь Краснов поинтересовался, сколько дел приходится на одного судью и каковы сроки их рассмотрения, в том числе дел о банкротстве. Ему рассказали, что на каждого из 35 работающих здесь судей приходится по 200–300 дел. «Это в год?» — на всякий случай уточнил глава ВС РФ. Финансовые дела довольно сложные и могут занимать до нескольких месяцев, объяснила Чжанг Вэн. А в ответ на вопрос председателя ВС РФ о том, какой срок считается разумным, добавила, что 96% дел рассматривается в срок не более года, дела о банкротстве — чуть дольше, но максимальный срок не может превышать полутора лет, хотя есть и исключения. Сейчас таких дел 13, и все они находятся на контроле Верховного народного суда Китая.
В комнате, где размещается электронный архив суда, выяснилось, что тут вообще не существует судебных дел в бумажном виде. Заявления от граждан еще могут быть приняты на бумаге, но сразу же оцифровываются, так же как и сам ход процесса. «И сколько занимает подготовка?» — поинтересовался господин Краснов и получил ответ: пять-семь минут. «И сразу назначают (рассмотрение.— “Ъ”)?» — не поверил председатель ВС. Ну надо же еще согласовать дату заседания с участниками процесса, оговорилась китайская судья, поэтому в среднем от принятия материалов до судебного заседания проходит от 24 до 36 дней.
После этого председателю ВС продемонстрировали работу искусственного интеллекта (ИИ): именно он приводит в соответствие с процессуальными требованиями тексты поступающих от заявителей обращений. Такой порядок применяется уже к 90% дел.
Нейросеть также анализирует доводы и прогнозирует результат (это называется «извещение о рисках»). Отсканировав QR-код случайного дела в специальном киоске, представитель суда сообщил, что в данном случае ИИ оценил риск в 1003 балла — это средний уровень, пояснил он.
О том, что внедрение электронных систем может стать плодотворным полем для двустороннего сотрудничества, говорилось и на встрече Игоря Краснова с министром юстиции КНР Хэ Жун. Китайский Минюст недавно объявил о планах задействовать ИИ, блокчейн и технологии больших данных для предоставления юридических услуг населению.
Ну а логичным завершением дня стало посещение музея робототехники, где председателю ВС РФ представили новейшие разработки в этой области. Там были роботы-доставщики, роботы-спортсмены, роботы-сортировщики, кухонные роботы, роботы-музыканты и даже рыба-робот, умеющая погружаться на глубину до 5 м. Робота-судьи среди показанных моделей не обнаружилось.
Новости Китая — отношения с Россией
Верховный суд
Игорь Краснов
Китай

Авторы

  • Анастасия Корня
    Анастасия Корня
    старший корреспондент