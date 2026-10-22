Русский с китайцем судьи навек
Игорь Краснов продолжает знакомство с китайским опытом цифровизации правосудия
Второй день рабочего визита в Китай председатель Верховного суда (ВС) России Игорь Краснов снова посвятил изучению достижений коллег в области цифровизации судебной системы. 22 октября он побывал в Финансовом суде Пекина, где искусственный интеллект помог ему оценить потенциальный исход судебного дела. Шансы истца на победу оказались средними, но главу ВС больше интересовали сроки рассмотрения дел.
Второй день своего визита Игорь Краснов начал с посещения Финансового суда Пекина — специализированного судебного органа, созданного в 2021 году в рамках национальной финансовой стратегии и продвижения «здорового развития экономики». Суд специализируется на финансовых и коммерческих спорах, а также административных делах, связанных с финансами. Как подчеркнула председатель суда Чжанг Вэн, именно он рассматривает все иски к четырем национальным финансовым регуляторам. Также Финансовый суд уполномочен заниматься трансграничными спорами (включая ситуации, где речь идет о нарушении прав китайских инвесторов) и уже рассмотрел 1331 дело с участием иностранных представителей 49 стран, в том числе 33 государств—участников инициативы «Один пояс — один путь» (пять из этих дел непосредственно связаны с Россией).
Помимо прочего, добавила госпожа Чжанг, ее суд уполномочен оказывать правовую помощь коллегам в расследованиях, связанных с финансовыми активами на территории Китая. Одно такое обращение — в отношении китайских активов некоего россиянина — поступило от председателя городского суда Санкт-Петербурга господина Лакова, напомнила судья.
Она явно хорошо подготовилась: председатель горсуда Санкт-Петербурга Алексей Лаков, как и председатель Мосгорсуда Михаил Птицын, сопровождает председателя ВС в этой поездке.
Игорь Краснов поинтересовался, сколько дел приходится на одного судью и каковы сроки их рассмотрения, в том числе дел о банкротстве. Ему рассказали, что на каждого из 35 работающих здесь судей приходится по 200–300 дел. «Это в год?» — на всякий случай уточнил глава ВС РФ. Финансовые дела довольно сложные и могут занимать до нескольких месяцев, объяснила Чжанг Вэн. А в ответ на вопрос председателя ВС РФ о том, какой срок считается разумным, добавила, что 96% дел рассматривается в срок не более года, дела о банкротстве — чуть дольше, но максимальный срок не может превышать полутора лет, хотя есть и исключения. Сейчас таких дел 13, и все они находятся на контроле Верховного народного суда Китая.
В комнате, где размещается электронный архив суда, выяснилось, что тут вообще не существует судебных дел в бумажном виде. Заявления от граждан еще могут быть приняты на бумаге, но сразу же оцифровываются, так же как и сам ход процесса. «И сколько занимает подготовка?» — поинтересовался господин Краснов и получил ответ: пять-семь минут. «И сразу назначают (рассмотрение.— “Ъ”)?» — не поверил председатель ВС. Ну надо же еще согласовать дату заседания с участниками процесса, оговорилась китайская судья, поэтому в среднем от принятия материалов до судебного заседания проходит от 24 до 36 дней.
После этого председателю ВС продемонстрировали работу искусственного интеллекта (ИИ): именно он приводит в соответствие с процессуальными требованиями тексты поступающих от заявителей обращений. Такой порядок применяется уже к 90% дел.
Нейросеть также анализирует доводы и прогнозирует результат (это называется «извещение о рисках»). Отсканировав QR-код случайного дела в специальном киоске, представитель суда сообщил, что в данном случае ИИ оценил риск в 1003 балла — это средний уровень, пояснил он.
О том, что внедрение электронных систем может стать плодотворным полем для двустороннего сотрудничества, говорилось и на встрече Игоря Краснова с министром юстиции КНР Хэ Жун. Китайский Минюст недавно объявил о планах задействовать ИИ, блокчейн и технологии больших данных для предоставления юридических услуг населению.
Ну а логичным завершением дня стало посещение музея робототехники, где председателю ВС РФ представили новейшие разработки в этой области. Там были роботы-доставщики, роботы-спортсмены, роботы-сортировщики, кухонные роботы, роботы-музыканты и даже рыба-робот, умеющая погружаться на глубину до 5 м. Робота-судьи среди показанных моделей не обнаружилось.