Сервис Airbnb отменил мытье посуды и вынос мусора для гостей

Новая политика, изменения в которую были внесены после множества жалоб клиентов на нечеткие и обременительные требования со стороны хозяев, направлена на то, чтобы «сделать все правила проживания максимально прозрачными», отмечают в Airbnb. Хозяева не смогут поменять их после бронирования.