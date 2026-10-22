Сервис Airbnb отменил мытье посуды и вынос мусора для гостей
Сервис аренды жилья Airbnb обновил правила проживания, чтобы снизить нагрузку на гостей при выезде. Об этом сообщает CNN. Теперь от постояльцев нельзя требовать мыть посуду, выносить мусор и снимать постельное белье.
Airbnb ограничил список правил для гостей семью стандартными пунктами. Они включают в себя максимальное количество гостей, тихие часы, возможность проживания с домашними животными, порядок возврата ключей, разрешение гостям проводить мероприятия или коммерческие фотосессии. Любые дополнительные просьбы должны, по мнению сервиса, «оставаться разумными». Новые правила также запрещают штрафовать гостей.
Новая политика, изменения в которую были внесены после множества жалоб клиентов на нечеткие и обременительные требования со стороны хозяев, направлена на то, чтобы «сделать все правила проживания максимально прозрачными», отмечают в Airbnb. Хозяева не смогут поменять их после бронирования.