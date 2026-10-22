Мотив для умных лекарств

Кроме того, в обоих типах переключателей можно регулировать, насколько прочно G-квадруплекс и i-мотив связываются, когда формируют «застежку-молнию», внося в нее неподходящие друг другу зубцы. Если «молния» стабильна (в ней много подходящих друг другу зубцов), чтобы ее «расстегнуть» и собрать из G-квадруплекса и i-мотива структуры-«бочонки», потребуется среда с высокой кислотностью. А если подходящих зубцов меньше, то и кислотность среды должна быть не такая высокая.