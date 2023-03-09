Гранд на три буквы

Главную жертву нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов определил стартовый раунд play-off, в котором ПСЖ с Лионелем Месси и Килианом Мбаппе слишком безропотно уступил «Баварии», не забив ей за три с лишним часа игрового времени ни одного мяча и пропустив от мюнхенцев три, два — в ответном гостевом матче. Стилистика очередной еврокубковой осечки парижан, некоторые детали делали ее очень похожей на смысловой крах грандиозного в смысле дороговизны и яркости приглашенных осуществлять его исполнителей проекта, показавшего безумно низкую эффективность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Форварды ПСЖ Лионель Месси (на фото сзади) и Килиан Мбаппе, забившие на двоих в финале чемпионата мира пять мячей, в двухматчевом противостоянии ни разу не сумели поразить ворота «Баварии»

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters Форварды ПСЖ Лионель Месси (на фото сзади) и Килиан Мбаппе, забившие на двоих в финале чемпионата мира пять мячей, в двухматчевом противостоянии ни разу не сумели поразить ворота «Баварии»

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Соль этой неудачи ПСЖ, кажется, идеально описала L’Equipe в материале с разбором ответного матча парижан с «Баварией». В нем, конечно, было сказано, что их громкий еврокубковый срыв — явление уже привычное, такая футбольная константа, которой всегда найдется местечко среди хайлайтов сезона с тех пор, как французский клуб обрел статус, вынуждающий ждать от него многого и следить за ним внимательнее, чем за остальными. Но у срыва нынешнего было все-таки отличие от прежних, пусть его приходится выражать не цифрами, а ощущениями.

На успех в Лиге чемпионов ПСЖ нацелился в 2012 году, когда перешел под контроль Qatar Sports Investments — владельца настолько щедрого, что за прошедшие десять лет вложил в кадровые усиления более €1 млрд. Но вместо успеха пока сплошные осечки.

В большинстве случаев на таком расстоянии от трофея, что даже как-то неловко, учитывая клубные возможности, называть его ближними подступами. Исключений за это время набралось всего два — выход в финал в 2020 году с проигрышем той же «Баварии» и полуфинал 2021-го, в котором с ПСЖ разобрался «Манчестер Сити». Во всех остальных розыгрышах — срыв либо в четвертьфинале, либо, как сейчас, уже в стартовом раунде play-off.

За это время ПСЖ успели поруководить шесть совершенно разных во всех смыслах — биографии, тактических предпочтений — тренеров: мэтр с колоссальным опытом Карло Анчелотти, свой в доску француз Лоран Блан, полный трендовых идей Унаи Эмери, молодой и дерзкий Томас Тухель, искусный стратег Маурисио Почеттино, наконец, назначенный вместо него минувшим летом Кристоф Гальтье — наставник без шикарного послужного списка, зато обскакавший два года назад в национальном чемпионате гиганта со скромнейшим на его фоне «Лиллем». За это время ПСЖ успел провести миллион корректировок состава, проводя его постоянный апгрейд, тратя рекордные деньги на Неймара и Килиана Мбаппе, громадные на их партнеров и в конце концов даже переманив к себе лучшего футболиста века Лионеля Месси. Но никакое из сочетаний на уровне Лиги чемпионов не сработало.

При этом каждый из предыдущих срывов воспринимался остро — как драма, трагедия. Каждый застревал в памяти роковыми голами, пропущенными ПСЖ на последних минутах, удивительными сюжетными поворотами — такими, как в 2017 году, когда, вроде бы положив «Барселону» на лопатки разгромом в первом матче — 4:0, парижане затем умудрились проиграть ей — 1:6, или по крайней мере не вытекавшими из общего течения сезона спадами, так некстати пришедшимися на еврокубковый play-off. А еще каждый, принося тем, кто переживает за ПСЖ, боль, дарил им вместе с ней лучик надежды: не получилось сейчас — получится чуть позже, когда придет новый тренер, когда купят новых звезд, когда получше адаптируется в команде Месси. Не хватает ведь самой малости.

Так вот, особенность этого схода ПСЖ в том, что в нем не обнаружилось ни грамма драмы, что он вообще не родил по-настоящему сильных эмоций.

Он вышел каким-то чересчур рутинным, обыденным событием, к которому все были подсознательно готовы, лишь увидев наяву то, что и так неплохо себе представляли, дожидаясь противостояния двух грандов. В нем от того ПСЖ, что, бывает, выдает прекрасные матчи в чемпионате Франции, вновь не осталось и следа. В нем он играл на уровне, который предполагают вложенные в него средства, отрезками. В ответном матче отрезок неплохого футбола, правда, длился примерно час — до ошибки, вылившейся, как выяснилось, в добивший парижан гол Эрика Шупо-Мотинга, однако это ведь все равно страшно мало для клуба, рассчитывающего быть на верхушке континентальной иерархии. В нем находящаяся, строго говоря, не в идеальном тонусе, но собравшаяся ради важного сражения «Бавария» без каких-то сверхусилий справилась с Лионелем Месси и Килианом Мбаппе — тандемом игроков, которые меньше трех месяцев назад в финале катарского чемпионата мира забили на двоих пять голов. В мюнхенском матче им не смог помочь травмировавший колено Неймар, но едва ли и его присутствие смутило бы оборону «Баварии». Дело было точно не в Неймаре.

От этого противостояния веяло не надеждой, а кое-чем абсолютно ей противоположным — беспросветностью, крахом не отдельно взятой еврокубковой кампании, а целиком всего парижского футбольного проекта космического масштаба.

Крахом смысловым, в основе которого — не сиюминутные беды, не загруженность календаря, на которую ссылался, объясняя поражение, Гальтье, а нечто перманентное, застрявшее так глубоко и так крепко, что не вытравишь ни Месси, ни еще одним миллиардом евро, выкинутым на трансферы. Нечто, вынудившее анализировавшего игру ПСЖ для BBC знаменитого когда-то английского хавбека Джо Коула изумляться: ну как это возможно, чтобы у команды с такими ресурсами до сих пор не появилось внятного, с ходу узнаваемого лица?! Нечто, что коллег Коула заставляло вспоминать об иных деталях, связанных с реализацией проекта. Например, о том, что Карло Анчелотти и Томас Тухель после увольнения из ПСЖ Лигу чемпионов, с «Реалом» и «Челси», выиграли, Тухель — и вовсе сразу же, в том же сезоне. Или о том, что в 2014 году парижане бесплатно отпустили в «Баварию» Кингсли Комана, а в 2020-м — Эрика Шупо-Мотинга, посчитав исходящий от них блеск не очень-то ярким. Оба в этом столкновении забили бывшему клубу, словно решив подчеркнуть всю тупиковость избранного им пути.

Алексей Доспехов