Голосование без выбора

Лионель Месси вновь, уже в восьмой раз в своей карьере, стал обладателем звания лучшего игрока мира. Форвард, под предводительством которого сборная Аргентины в декабре прошлого года в третий раз в своей истории выиграла чемпионат планеты, получил награду на церемонии проводившейся Международной федерацией футбола (FIFA) в Париже. Это вообще был, в целом, именно аргентинский вечер. В Аргентину отправились также призы лучшему тренеру мира — его получил Лионель Скалони, лучшему вратарю — достался Эмилиано Мартинесу и даже лучшим болельщикам.

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Фото: Sarah Meyssonnier, Reuters Лионель Месси

Фото: Sarah Meyssonnier, Reuters

Церемония вручения наград The Best FIFA Football Awards в этот раз, по крайней мере, в том, что касается победителя главной номинации — лучший футболист мира 2022 года, была лишена всякой интриги. Победитель был очевиден. Им просто не мог не стать Лионель Месси. Да, FIFA пришлось соблюдать свой же регламент, пригласить на гала-вечер по несколько вошедших в шорт-лист претендентов на призы (их обладатели выявляются в ходе голосования главных тренеров и капитанов национальных сборных, журналистов и фанов зарегистрированных на FIFA.com). Но все это было лишь формальностью, необходимой к исполнению, прежде чем официально объявить, что лучшим уже в восьмой раз в карьере, и это непревзойденный показатель, стал Лионель Месси. Любое другое решение жюри стало бы поводом для грандиозного скандала.

Да, у аргентинца были мощнейшие конкуренты. Скажем, Карим Бензема, на счету которого полтора десятков мячей за «Реал» в триумфальной для мадридцев Лиге чемпионов прошлого сезона. Или одноклубник Месси по ПСЖ Киллиан Мбаппе с его хет-триком в финале чемпионата мира в ворота как раз сборной Аргентины. Но обоим французским супер-форвардам не хватало самой малости, чтобы тягаться с Месси. Они не выиграли чемпионат мира (Бензема из-за травмы на нем вообще не сыграл), а Месси выиграл. В 35 лет, по всей видимости, со своей последней попытки, он сделал то, чего от него постоянно ждали, но дождаться никак не могли. И уже отчаялись ждать. А он взял и привел аргентинцев к их третьему в истории титулу чемпионов мира, как минимум, встав на один уровень (многие считают, что и превзойдя его) с самим Диего Марадоной. Какие в такой ситуации были варианты у жюри, кроме как отдать награду Месси? Можно сказать, что для голосовавших все было предельно просто. Не нужно думать, все и так ясно — Месси сильнейший.

Отметим, что парижская церемония вообще получилась очень аргентинской. Ведь лучшим тренером 2022 года был назван наставник сборной Аргентины Лионель Скалони. Опять же было бы очень странно оставить его без награды. Что еще должен сделать тренер, чтобы его признали сильнейшим? К слову, Скалони как раз в понедельник продлил контракт и намеревается оставаться наставником трехкратных чемпионов мира до завершения первенства планеты 2026 года. В номинации лучший вратарь тоже победил аргентинец — Эмилиано Мартинес. И это также был совершенно очевидный исход голосования. Без Мартинеса никакого титула сборная Аргентины не получила бы (получила бы его как раз сборная Франции и тогда и награда сильнейшему игроку мира наверняка досталась бы Мбаппе). Ведь именно он в финале, в послематчевой серии пенальти, отстоял на золото чемпионата мира. Ну а чтобы закончить эту картину тотального аргентинского праздника можно добавить, что южноамериканцы победили даже в номинации «Лучшие болельщики».

Арнольд Кабанов