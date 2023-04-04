Шойгу: Минобороны актуализировало электронные базы данных о призывниках

В 2023 году сведения о призывниках начали поступать в электронном виде, заявил на совещании глава Минобороны Сергей Шойгу. По его словам, это помогло актуализировать базы данных и «обеспечить высокую эффективность призыва». Он сказал, что также удалось «уменьшить проявления бюрократизма и волокиты, отказаться от ненужных процедур».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минобороны РФ Фото: Минобороны РФ

Господин Шойгу рассказал, что весенний призыв обеспечивают более 2700 призывных комиссий. «В этом году впервые сведения о призывниках поступают в электронном виде. Это ускорило обмен информацией комиссариатов с органами исполнительной власти, позволило оперативно актуализировать электронные базы данных и обеспечить высокую эффективность призыва граждан на военную службу»,— рассказал министр.

Глава Минобороны добавил, что сведения о новобранцах также передаются в воинские части в электронной форме. Это позволяет оперативно зачислять их в списки, заверил Сергей Шойгу. Он уточнил, что также закончилась первоначальная постановка граждан на воинский учет, проводившаяся с 1 января, и в военкоматы за это время прибыло 706 230 человек.

Весенний призыв начался в России 1 апреля. 31 марта начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба России контр-адмирал Владимир Цимлянский заявил, что повестки в рамках весеннего призыва будут рассылать в электронном виде через «Госуслуги». Позднее глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев сказал, что по закону призывник обязан получить повестку под расписку, а электронный способ ее получения не предусмотрен. Это подтвердил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполо.

Тем временем со страницы помощи на «Госуслугах» пропала кнопка для удаления аккаунта, а также инструкция по его удалению. В службе поддержки сообщили, что убрали эту функцию по требованию Минцифры. В ведомстве утверждают, что сделали это из-за взломов аккаунтов пользователей. Глава Минцифры Максут Шадаев уверяет, что изменения на «Госуслугах» не связаны со слухами о готовящейся мобилизации.

Лаура Кеффер