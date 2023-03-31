Минцифры объяснило отключение функции удаления аккаунта на «Госуслугах» взломами

Минцифры сообщило, что функцию удаления аккаунта на «Госуслугах» было решено отключить из-за возрастающего числа взломов личных кабинетов. Теперь учетную запись можно удалить только при посещении МФЦ. При этом ведомство подчеркнуло, что удаление аккаунта на «Госуслугах» не приравнивается к уклонению от службы в армии.

«В связи с участившимися случаями взлома личных кабинетов на "Госуслугах", в том числе с использованием методов социальной инженерии, и последующим удалением учетной записи злоумышленниками принято решение отключить эту функцию на портале»,— говорится в сообщении ведомства.

Между тем в службе поддержки «Госуслуг» РБК сообщили, что функция удаления аккаунта портала пропала в результате технической ошибки, которую пытаются исправить. Ранее в службе поддержки портала говорили, что кнопку удаления аккаунта убрали по требованию Минцифры.

Функция удаления аккаунта пропала сегодня, 31 марта. Утром начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба России контр-адмирал Владимир Цимлянский заявил, что повестки в рамках весеннего призыва будут рассылать в электронном виде через «Госуслуги». Вслед за этим замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин сказал, что удаление аккаунта на «Госуслугах» будет приравниваться к уклонению от службы в армии.

Позднее глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев подчеркнул, что, согласно законодательству, призывник обязан получить повестку под расписку, а электронный способ ее получения не предусмотрен. Об этом же сказал сенатор Андрей Клишас.

Лусине Баласян