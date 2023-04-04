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Путин: в ближайшие полтора года повышения тарифов ЖКХ не должно быть

Индексация тарифов ЖКХ будет проведена только в июле 2024 года, поэтому серьезных изменений тарифов до этого времени быть не должно, заявил президент Владимир Путин. Он поднял эту тему на встрече с рабочими завода «Тулажелдормаш». Удорожание проезда в городском транспорте он считает неизбежным.

«С 1 января следующего года мы передвинули следующую индексацию на 1 июля 2024 года. Таким образом, полтора года индексации не должно быть. Поскольку сборы за эту индексацию пришли чуть пораньше, в декабре, то средства появились. И мы очень рассчитываем на то, что и в регионах Российской Федерации эти средства будут направлены на развитие систем ЖКХ»,— рассказал господин Путин (цитата по ТАСС).

Президент уточнил, что стоимость проезда в городском транспорте может вырасти. Он утверждает, что это «вещь неизбежная». «Да, растут, конечно, стоимость проезда в городском транспорте, может быть, и так далее, но это тоже в известной степени вещь неизбежная, если мы хотим обновлять транспорт»,— убежден Владимир Путин.

Недавно стало известно, что Минстрой предложил включить в тарифы ЖКУ расходы на установку и обслуживание умных счетчиков воды и тепла. Постепенный переход на интеллектуальные приборы учета предлагается начать с 2025 года. По данным «Ъ», Федеральная антимонопольная служба выступала против изменений принципов расчета платежа. В некоторых регионах это могло бы привести к росту общего платежа за ЖКУ сверх инфляции.

Подробности — в материале «Ъ» «Цифровизация постучала».

Лаура Кеффер

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