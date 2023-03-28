«Известия» узнали о сроках перехода на «умные» счетчики воды и тепла

Минстрой предложил включить в тарифы на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) расходы на установку и обслуживание «умных» счетчиков воды и тепла. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письмо ведомства в правительство России. Постепенный переход на интеллектуальные приборы учета предлагается установить с 2025 года.

Обязанность по установке «умных» счетчиков хотят возложить на ресурсоснабжающие организации, если они выступают исполнителем услуги. Все расходы будут включаться в тарифы на ЖКУ. В докладе Минстроя указывается, что для перехода к использованию искусственного интеллекта в сфере ЖКХ необходимо внедрение «умных» счетчиков на всех этапах учета ресурсов, а именно в домах, квартирах, а также в нежилых зданиях, например на торговых и промышленных объектах.

В Минстрое изданию сообщили, что вопрос использования умных приборов учета еще не принят к реализации и на данный момент может рассматриваться только в качестве инициативы. Сроки реализации проекта определят по итогам совместной работы заинтересованных ведомств — в части анализа тарифной нагрузки и дальнейшего согласования с другими федеральными органами власти, указали в Минстрое.

Из проекта Минстроя следует, что в 2024 году для подготовки правовой основы применения интеллектуальных приборов учета следует внести изменения в законы. С 2025-го должен начаться переход на умные счетчики в нежилых зданиях, а с 2027-го — в жилых.

«Ъ» еще в июле 2022 года сообщал, что Минстрой предлагает включать в тарифы на тепло и воду расходы на строительство и обслуживание «цифровой инфраструктуры», включая установку «умных» приборов учета. В некоторых регионах это могло бы привести к росту общего платежа за ЖКУ сверх инфляции. Федеральная антимонопольная служба выступала против изменений принципов расчета платежа. Правительство может обязать оборудовать «умными» счетчиками воды, газа и электроэнергии все строящиеся многоквартирные дома в стране.

Подробнее — в материале «Ъ» «Цифровизация постучала».

Милена Костерева