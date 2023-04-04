Литва запретила россиянам покупать недвижимость в стране

Сейм (парламент) Литвы проголосовал за введение запрета на покупку недвижимости в стране россиянами. Это решение поддержали 76 депутатов, 13 высказались против, еще 34 воздержались, передает «РИА Новости». Трансляция заседания велась на YouTube-канале Сейма.

Инициативу подготовил комитет Сейма по нацбезопасности и обороне. Его председатель Лауринас Касчюнас говорил, что в 2022 году россияне купили в Литве 699 объектов недвижимости. В комитете убеждены, что более активное приобретение недвижимости россиянами может создать риски для национальной безопасности. Там отметили, что после начала военной операции на Украине количество прибывающих в Литву россиян значительно выросло.

В марте власти Литвы также предложили приостановить прием заявлений на получение гражданства от россиян и белорусов. В том же месяце Сейм принял соответствующий проект закона в первом чтении. Предполагается, что россиянам и белорусам будут отказывать в подаче заявлений на ВНЖ в Литве и ее представительствах за рубежом.

Лаура Кеффер