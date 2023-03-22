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Коммерсантъ FM
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Сейм Литвы одобрил в первом чтении законопроект о запрете подачи заявлений на гражданство для россиян

Сейм Литвы одобрил в первом чтении законопроект, запрещающий россиянам и белорусам подавать заявления на гражданство, а также покупать недвижимость. Описание законопроекта опубликовано на сайте сейма.

По мнению авторов поправок, «эта ограничительная мера не предлагает упразднить возможность получения гражданства Литовской Республики, а лишь временно приостановить прием заявлений и принятие решений о приеме в гражданство». Законопроект поддержали 113 депутатов, девять воздержались. Никто не проголосовал против.

Если законопроект примут, в визовых службах Литвы за рубежом перестанут принимать заявления от граждан России и Белоруссии, за исключением случаев, когда посредником выступает МИД Литвы. Кроме того, россиянам и белорусам будет отказано в подаче заявлений на ВНЖ в Литве и ее представительствах за рубежом. Это не касается иностранцев, оформляющих ВНЖ через орган, уполномоченный правительством Литвы. Исключение также будет сделано для обладателей национальной или шенгенской визы и уже имеющих ВНЖ или получивших решение о его предоставлении.

Помимо ограничений на подачу заявлений на гражданство, поправки запрещают физлицам из России и созданным или контролируемым ими юрлицам покупать недвижимость в Литве. Это не касается обладателей ВНЖ, которым на родине грозит преследование.

Кроме того, согласно поправкам, сведения о связанных с литовскими политиками компаниях, которые поддерживают экономические связи с Россией и Белоруссией, будут публичными.

Анастасия Ларина

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