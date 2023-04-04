Виктор Большаков назначен проректором ННГУ по финансам

Бывший руководитель нижегородского управления ФНС Виктор Большаков занял должность проректора Университета Лобачевского. Он будет курировать финансовый блок, сообщил источник в ННГУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Господин Большаков покинул должность руководителя ФНС в конце марта по истечении пятилетнего срока трудового контракта, договор с ним не был продлен.

В марте также сменился руководитель Университета Лобачевского: Минобрнауки РФ досрочно расторгло трудовой контракт с Еленой Загайновой из-за отсутствия у нее допуска к гостайне. И.о. ректора вуза был назначен Олег Трофимов. Сегодня, 4 апреля, он представит деканам и директорам институтов новый проректорский состав.

Анастасия Еремина