Виктор Большаков покинул пост руководителя УФНС по Нижегородской области

В нижегородском управлении Федеральной налоговой службы ждут назначения нового руководителя. Виктор Большаков в конце прошлой недели покинул эту должность по истечению пятилетнего срока трудового контракта (он возглавил УФНС 19 марта 2018 года). Контракт с ним в регионе руководство Федеральной налоговой службы не продлило.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как утверждают источники «Ъ-Приволжье» из бизнес-сообщества, в рамках внутриведомственной ротации господин Большаков может быть назначен руководителем УФНС по Кировской области. Пока обязанности руководителя нижегородского управления временно исполняет заместитель Евгения Агафонова.

Иван Сергеев