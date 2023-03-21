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Виктор Большаков покинул пост руководителя УФНС по Нижегородской области

В нижегородском управлении Федеральной налоговой службы ждут назначения нового руководителя. Виктор Большаков в конце прошлой недели покинул эту должность по истечению пятилетнего срока трудового контракта (он возглавил УФНС 19 марта 2018 года). Контракт с ним в регионе руководство Федеральной налоговой службы не продлило.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как утверждают источники «Ъ-Приволжье» из бизнес-сообщества, в рамках внутриведомственной ротации господин Большаков может быть назначен руководителем УФНС по Кировской области. Пока обязанности руководителя нижегородского управления временно исполняет заместитель Евгения Агафонова.

Иван Сергеев

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