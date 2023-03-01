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Елену Загайнову сняли с должности ректора ННГУ

Как стало известно «Ъ-Приволжье», в Минобрнауки РФ решили расторгнуть трудовой договор с ректором ННГУ Еленой Загайновой.

Вечером 1 марта в нижегородский университет пришел соответствующий приказ министра Валерия Фалькова о расторжении трудовых отношений, в котором вузу поручили произвести расчет с госпожой Загайновой и выдать ей трудовую книжку. Кадровое решение федерального министерства было абсолютно неожиданным как для ректора, так и для коллектива. В пресс-службе ННГУ пока не комментируют ситуацию, сообщив, что ждут официального подтверждения информации.

Поводом для увольнения Елены Загайновой стала просроченная форма допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, которую ей не продлевали, рассказал информированный собеседник. Отсутствие допуска к гостайне и стало формальным основанием для расторжения трудового договора.

Иван Сергеев

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