И.о. ректора ННГУ Олега Трофимова представили руководящему составу вуза

Управленческому звену ННГУ на заседании Ученого совета был представлен исполняющий обязанности ректора Олег Трофимов. В церемонии его представления участвовали заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян и директор департамента кадров Минобрнауки РФ Алексей Свистунов.

До назначения в ректорат университета Олег Трофимов руководил Нижегородским научно-образовательным центром и по совместительству заведовал в ННГУ кафедрой экономики предприятий и организаций Института экономики и предпринимательства. И.о. ректора подчеркнул, что одна из конкретных задач, – усиление позиций вуза в грантовой программе «Приоритет 2030». «Я был и остаюсь частью родного для меня университета Лобачевского. Предстоит большая работа. Я хочу поблагодарить Елену Загайнову за те результаты, которые на данный момент получены университетом. ННГУ – один из ведущих вузов региона и страны. Не сомневаюсь, что при поддержке областного и федерального правительства мы сможем качественно выполнять поставленные задачи», – отметил Олег Трофимов.

Напомним, его назначили и.о. ректора ННГУ 2 марта, после того, как руководство Минобрнауки РФ досрочно расторгло трудовой контракт с Еленой Загайновой из-за отсутствия у нее допуска к гостайне. Согласно кадровому приказу министерства Олег Трофимов может исполнять обязанности ректора до пяти лет. Впрочем, собеседники «Ъ-Приволжье» предполагают, что кандидатура ректора ННГУ будет утверждена пораньше, например, после сентябрьских выборов губернатора.

Иван Сергеев