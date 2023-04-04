«F+ tech-Марвел» начнет выпускать принтеры на базе американской Lexmark

Поставщик электроники «F+ tech-Марвел» разрабатывает собственный принтер, его планируется вывести на рынок под брендом F+ tech до конца года. Об этом «Ведомостям» сообщил управляющий партнер группы компаний Алексей Мельников. Он заверил, что по техническим характеристикам это будет аналог Lexmark МX-431. «F+ tech-Марвел» купила российский бизнес Lexmark в 2022 году.

Господин Мельников рассказал, это печатное устройство рассчитано для корпоративного рынка и подойдет для офисного использования. «Мы ведем работу по созданию собственного печатного устройства. Думаю, что в 2023 г. мы должны в районе III–IV квартала его представить. Ориентироваться мы будем на массовый доступный сегмент и средний ценовой»,— уточнил он, не назвав точную цену.

Алексей Мельников заявил, что разработкой печатного устройства занимается команда, состоящая преимущественно из бывших инженеров Lexmark. Первыми планируется выпустить наиболее популярные модели принтеров формата А4 и А3 для черно-белой печати, после этого линейку расширят цветными моделями и фотопринтерами. Устройства будут совместимы с российскими операционными системами — «Росой», «Базальтом», Astra Linux.

Как добавил господин Мельников, «F+ tech-Марвел» пока намерена сфокусироваться на сотрудничестве с китайскими фабриками. Предполагается, что в третьем квартале будут готовы принтеры, которые соберут из иностранных компонентов. Возможность сборки принтера из российских компонентов прорабатывается. «Мы планируем локализовать максимум того, что возможно, но это зависит от развития российской микроэлектроники»,— пояснил он.

Головная компания «Марвел-Дистрибуции» купила российское подразделение американского производителя принтеров Lexmark августе 2022 года. Сумма сделки не раскрывалась, новому владельцу перешли сотрудники российского офиса и контракты в РФ, а оборудование продолжили производиться на тех же фабриках, но под новым брендом. В ноябре компания объявила о начале производства систем хранения данных (СХД) и сетевого оборудования в Подмосковье, а для разработки собственных СХД она купила долю в разработчике ПО СК-СХД.

Лаура Кеффер