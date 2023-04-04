ФНС доначислила рекордную сумму налогов в 2022 году — 685,7 млрд руб.

В 2022 году Федеральная налоговая служба (ФНС) провела 10 191 выездную налоговую проверку юрлиц, индивидуальных предпринимателей и физлиц, сообщает РБК со ссылкой на отчет службы. Номинально показатель вырос на 25% год к году, среди организаций — на 29%, почти до 9,4 тыс. По результатам проверок налогоплательщики должны доплатить в бюджет 685,7 млрд руб., что стало рекордом. Это на 81% больше, чем в 2021 году (378,6 млрд руб.).

Число проведенных в прошлом году налоговых проверок стало максимальным с 2018 года. При этом представитель ФНС утверждает, что в план проверок включают только те компании, у которых выявлены схемы ухода от уплаты. По данным ведомства, самые частые схемы связаны с уклонением от уплаты НДС и намеренным вовлечением в документооборот фирм-однодневок и «технических» компаний.

В отчете ФНС отражено два вида проверок — камеральные и выездные. Первые подразумевают проверку налоговых деклараций. От них, как правило, получают небольшие суммы доначислений (в 2022 году — 94,4 млрд руб.). Выездные проводят по месту нахождения налогоплательщика, но для этого должны быть основания — решение о проверке принимает руководитель налоговой инспекции или его заместитель. Во время такой проверки могут просмотреть налоговую и бухгалтерскую отчетность, допросить сотрудников, запросить документацию у контрагентов.

В ФНС рассказали, что по итогам прошлого года в результате добровольной уплаты в бюджет дополнительно поступило 189 млрд руб. Увеличение суммы доначислений в ФНС объяснили «ростом количества завершенных выездных налоговых проверок», а также «ростом их общей эффективности, на которую повлияли крупные доначисления по ряду компаний».

Счетная палата (СП) предлагала улучшить систему планирования выездных проверок ФНС. По данным СП, в 2019–2021 годах фиксировался рост удельного веса безрезультативных проверок организаций. Аудитор палаты Андрей Батуркин обращал внимание, что с 2019 года обязанность налоговых органов по осуществлению мониторинга результативности не регламентирована, а значит, и единых подходов к его проведению у налоговых органов нет.

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Лаура Кеффер