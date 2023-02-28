Счетная палата предложила улучшить систему планирования выездных проверок ФНС

Система критериев риска, которую использует Федеральная налоговая служба (ФНС) России при планировании выездных налоговых проверок (ВНП), нуждается в улучшении. К такому выводу пришла Счетная палата по итогам анализа проведения ВНП в 2019–2021 годах. Материалы исследования приводит ТАСС.

Аудитор Счетной палаты Андрей Батуркин рассказал агентству, что ФНС с 2007 года применяет риск-ориентированный подход при планировании и назначении ВНП. Тем не менее в 2019–2021 годах фиксировался рост удельного веса безрезультативных проверок организаций. По словам господина Батуркина, показатель вырос с 4,8% в 2019 году до 5,4% в 2021 году.

«Средняя продолжительность ВНП также не имеет тенденции к снижению. В то же время уменьшается количество налогоплательщиков, в отношении которых проводятся ВНП,— с 8167 в 2019 году до 7167 в 2021 году»,— отметил аудитор.

Андрей Батуркин уточнил, что одним из ключевых факторов результативности ВНП является качество предпроверочного анализа налогоплательщиков. Однако с 2019 года обязанность налоговых органов по осуществлению мониторинга результативности не регламентирована, а значит, и единых подходов к его проведению у налоговых органов нет.

В настоящее время, по словам аудитора, мониторинг качества предпроверочного анализа проводится менее чем в половине региональных управлений ФНС. При этом в анализе Счетной палаты отмечаются значительные расхождения между планируемыми показателями и фактическими результатами выездных проверок. «Так, в 62% случаев результаты предпроверочного анализа были выше результатов ВНП, в 35% случаев — ниже и только в 0,5% случаев они были сопоставимы»,— рассказал господин Батуркин.

Кроме того, в ходе предпроверочного анализа запрашивается достаточно большой объем документов, вследствие чего создается дополнительная административная нагрузка на бизнес, указал аудитор. По его словам, при подготовке к проведению 500 ВНП только в рамках этого анализа было направлено около 10 тыс. требований о предоставлении свыше 124 тыс. документов. При этом в 45,2% случаев налогоплательщики по результатам анализа не включаются в план ВНП из-за неподтверждения рисков, на основании которых они отобраны.

Милена Костерева