AVA Group приобрел ТРК «СБС Мегамолл» в Краснодаре

Холдинг AVA Group заключил сделку по приобретению имущества торгово-развлекательного комплекса (ТРК) «СБС Мегамолл» в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Сумма сделки не разглашается.

Договор о переходе прав собственности подписан в марте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: timeout.ru Фото: timeout.ru

Согласно данным из системы «СПАРК-Интерфакс», бенефициар AVA Group Ваган Арутюнян стал владельцем 100% доли в УК ООО «СБС Мегамолл».

«Мы планируем сохранить один из первых торгово-развлекательных центров Краснодара... Вместе с тем мы расширим возможности существующего объекта»,– прокомментировала вице – президент по коммерции и цифровизации AVA Group Татьяна Фоменко.

По ее словам, сделка по покупке нового актива создает в структуре холдинга еще одно направление деятельности – управление торгово-развлекательным центром.

«СБС Мегамолл» — один из крупнейших торгово-развлекательных комплексов Краснодара. Его общая площадь составляет 252 тыс. кв. м. ТРК расположен на улице Уральской и включает торговую галерею, где представлены магазины известных брендов, «SBS Мебель», развлекательный центр «Семь звезд» с боулинг-клубом, рестораном и кинотеатром; а также французский гипермаркет «Ашан» и гипермаркет строительных и отделочных материалов Leroy Merlin.

ООО «СБС Мегамолл» было зарегистрировано в Краснодаре в 2019 году. Ранее общество принадлежало кипрской компании Global bridge (gbh) limited. По итогам 2021 года выручка общества составила 1,4 млрд руб., чистая прибыль – 511 млн руб.

AVA Group – инвестиционно-строительный холдинг, основанный в 2007 году. Штаб-квартира расположена в Краснодаре. Предприятия группы осуществляют деятельность в Краснодаре, Сочи, Анапе, Ростове-на-Дону, Новороссийске и Московской области. AVA Group работает в нескольких направлениях: девелопмент, цифровизация, гостеприимство, здравоохранение, логистика, производство.

В начале марта стало известно, что ТРК«Карнавал» на улице Буденного в Краснодаре приобрел владелец сеть аптек «Апрель». Четырехэтажный торгово-развлекательный центр планируют переформатировать под офисные помещения.

Во второй половине марта ТРК «Галактика» в Краснодаре продали на публичных торгах за 2,2 млрд руб. Торговый центр приобрела компания «ВАК», занимающаяся покупкой и продажей недвижимого имущества.

Наталья Решетняк

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